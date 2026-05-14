IPL 2026: புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியது ஆர்சிபி

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 57 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நேற்று நடந்த 57-வது லீக் போட்டியில் ஆர்சிபி, கொல்கத்தா அணிகள் மோதின. இதில் ஆர்சிபி அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
இதன்மூலம் ஆர்சிபி அணி 8 வெற்றியுடன் 16 புள்ளிகள் பெற்று முதல் இடத்துக்கு முன்னேறியது.
குஜராத் 2வது இடத்திலும், ஐதராபாத் 3வது இடத்திலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 4வது இடத்திலும், சிஎஸ்கே 5-வது இடத்திலும், ராஜஸ்தான் அணி 6-வது இடத்திலும் உள்ளன.
டெல்லி, கேகேஆர், மும்பை, லக்னோ அணிகள் 7, 8, 9 மற்றும் 10-வது இடத்தில் உள்ளன.
இதில் மும்பை, லக்னோ அணிகள் பிளே ஆப் வாய்ப்பை இழந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறின.