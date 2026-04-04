ஐ.பி.எல்.

IPL 2026 | மும்பைக்கு எதிராக டெல்லி பந்து வீச்சு தேர்வு- பாண்ட்யா அவுட்

அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறும் 8-வது லீக் ஆட்டத்தில் மும்பைக்கு எதிராக டெல்லி அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது.
IPL 2026 | மும்பைக்கு எதிராக டெல்லி பந்து வீச்சு தேர்வு- பாண்ட்யா அவுட்
Published on

புதுடெல்லி:

10 அணிகள் இடையிலான 19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இந்த கிரிக்கெட் திருவிழாவில் இன்று (சனிக்கிழமை) இரு லீக் ஆட்டங்கள் அரங்கேறுகிறது.

இதில் டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் மாலை 3.30 மணிக்கு நடைபெறும் 8-வது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்- மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டியில் ஹர்திக் பாண்ட்யா அணியில் இடம் பெறவில்லை. அவருக்கு பதிலாக சூர்யகுமார் யாதவ் மும்பை அணியை வழிநடத்துவார். இதில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

Mumbai Indians
மும்பை இந்தியன்ஸ்
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026
Delhi Capitals
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com