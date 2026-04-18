CSK போராட்டம் வீண்.. 10 ரன் வித்தியாசத்தில் ஐதராபாத் வெற்றி | IPL 2026

ஐதரபாத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026-ன் 27-வது போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்- சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிகள் மோதின.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் டாஸ் வென்று பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார்.

அதன்படி சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்தின் அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர். அபிஷேக் சர்மா அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். 4-வது ஓவரை மெத்யூ ஷார்ட் வீசினார். இந்த ஓவரில் அபிஷேக் சர்மா தொடர்ந்து 3 பவுண்டரி, 2 சிக்சர் விளாசி 15 பந்தில அரைசதம் அடித்தார். அடுத்த ஓவரில் டிராவிட் ஹெட் (23), இஷான் கிஷன் (0) அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 75 ரன்கள் குவித்தது.

அபிஷேக் சர்மா 22 பந்தில் 59 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அப்போது சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் 8 ஓவரில் 93 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.

அதன்பின் கிளாசன் 39 பந்தில் 59 ரன்கள் அடிக்க சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் 20 ஓவரில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 194 ரன்கள் எடுத்தது.

சிஎஸ்கே அணி சார்பில் ஓவர்ட்டன் மற்றும் அன்ஷுல் கம்போஜ் தலா 3 விக்கெட்டும் முகேஷ் சவுத்ரி 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.

195 என்ற இலக்குடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் களமிறங்கியது.

சிஎஸ்கே சார்பாக அதிகபட்சமாக மேட் சார்ட் 34, ஆயுஷ் மாத்ரே 30, சர்பராஸ் கான் 25, சிவம் துபே 21, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 19 ரன்கள் எடுத்தனர். சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்னில் அவுட் ஆனார்.

கடைசிவரை சிஎஸ்கே போராடியும்போதும் 20 ஓவர் முடிவில் 184 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. 10 ரன் இல்லாததால் வெற்றிக்கு மிக அருகில் சென்றும் சிஎஸ்கே தோற்றது. 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஐதராபாத் வெற்றி பெற்றது.

