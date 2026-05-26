சர்வதேச கிரிக்கெட் லீக்கில் இணைந்த முன்னாள் இந்திய வீரர்

ஜூன் 1 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள லங்கா பிரீமியர் லீக்கின் ஆறாவது சீசனுக்கான வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக, இந்தியாவின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் விஜய் சங்கர் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று முக்கிய வீரர்களின் பட்டியலில் இணைந்தார். இங்கிலாந்து அணியின் மொயீன் அலி , அத்துடன் இலங்கை நட்சத்திரங்களான வனிந்து ஹசரங்கா மற்றும் ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் ஆகியோருடன் சங்கரும் கண்டி ராயல்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார்.
எல்.பி.எல்.-இன் ஆறாவது பதிப்பு, இலங்கை தேசம் முழுவதும் ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 8 வரை நடைபெற உள்ளது. நடப்பு சாம்பியன்களும், இத்தொடரின் வரலாற்றிலேயே மிகவும் வெற்றிகரமான அணியுமான எஸ்.சி. யாழ்ப்பாண கிங்ஸ் அணியில், ஷகிப் உடன் இலங்கை வீரர்களான துனித் வெல்லலகே மற்றும் பானுக ராஜபக்ச ஆகியோரும் இடம்பெறுவார்கள்.
போட்டி விதிமுறைகளின்படி, வீரர்கள் தேர்வு நடைபெறுவதற்கு முன்பு ஒவ்வொரு அணியும் அதிகபட்சம் இரண்டு வெளிநாட்டு மற்றும் இரண்டு இலங்கை முன்னணி வீரர்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம்.
ஆறாவது பதிப்பிற்கு முன்னதாக, 21 நாடுகளில் இருந்து 650 வெளிநாட்டு வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். அதேவேளையில், மேற்கிந்திய தீவுகளின் முன்னாள் கேப்டன் கிறிஸ் கெய்ல் இந்த லீக்கின் விளம்பர தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
"LPL சீசன் 6-ல், SC யாழ்ப்பாண கிங்ஸ், கண்டி ராயல்ஸ், தம்புள்ள சிக்ஸர்ஸ், காலி கேலண்ட்ஸ் மற்றும் கொழும்பு கேப்ஸ் ஆகிய அணிகள் இரட்டை ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் போட்டியிடும், அதனைத் தொடர்ந்து பிளேஆஃப் சுற்றுகள் நடைபெறும்" என்று அமைப்பாளர்கள் ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தனர்.