IPL 2026: சிஎஸ்கே அணியின் போட்டி அட்டவணை விவரம்

நடப்பு ஐ.பி.எல். தொடருக்கான முழு அட்டவணையை பி.சி.சி.ஐ. அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்கும் முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இந்நிலையில், சிஎஸ்கே அணி விளையாடும் 14 லீக் போட்டிகளுக்கான தேதிகள், மைதானங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரம் வருமாறு:
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் மார்ச் 30-ம் தேதி கவுகாத்தி மைதானத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டு தனது பயணத்தை தொடங்குகிறது.
சிஎஸ்கே அணி தான் விளையாடும் 14 போட்டிகளில் 7 போட்டிகள் உள்ளூர் மைதானமான சென்னை சேப்பாக்கத்திலும், மீதமுள்ள 7 போட்டிகள் வெளியூரிலும் நடைபெற உள்ளன.
மார்ச் 30 : ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ஏப்ரல் 3 : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ்
ஏப்ரல் 5: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ஏப்ரல் 11 : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
ஏப்ரல் 14 : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
ஏப்ரல் 18 : சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ஏப்ரல் 23 : மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ஏப்ரல் 26 : குஜராத் டைட்டன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
மே 2 : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
மே 5 : டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
மே 10 : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
மே 15 : லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
மே 18: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
மே 21 : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ்