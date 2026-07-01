கிரிக்கெட்

தொடர் கனமழை காரணமாக முதலாவது டி20 போட்டி கைவிடப்பட்டது

ஆட்டத்தின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் தொடங்கப்படாமலேயே போட்டி கைவிடப்பட்டது.
தொடர் கனமழை காரணமாக முதலாவது டி20 போட்டி கைவிடப்பட்டது
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தொடர்ந்து பெய்த இடைவிடாத மழை காரணமாக, இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி கைவிடப்பட்டது.

இந்தியாவின் இன்னிங்ஸ் முடியும் தருவாயில் மழை பெய்யத் தொடங்கியது; ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே, இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 189 ரன்களைக் குவித்திருந்தது.

மழை மேலும் தீவிரமடைந்தது. 5 ஓவர்கள் கொண்ட ஆட்டத்தை நடத்துவதற்கான காலக்கெடு முடிவதற்கு 40 நிமிடங்களுக்கும் சற்று குறைவான நேரமே இருந்த நிலையில், நடுவர்கள் ஆட்டத்தைக் கைவிடுவதாக முடிவு செய்தனர்.

அபிஷேக் அபாரம்:

இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் அய்யர் 47 பந்துகளில் 68 ரன்களும், தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா 59 ரன்களும் எடுத்தனர்.

இன்னிங்ஸின் இறுதியில், ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே 21 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 42 ரன்கள் சேர்த்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்த உதவினார்.

ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரின் இரண்டாவது டி20 போட்டி வருகிற ஜூலை 04-ஆம் தேதி மான்செஸ்டர் நகரில் நடைபெறவுள்ளது.

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