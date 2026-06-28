சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் பென் ஸ்டோக்ஸ்!

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ், சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுப் பெறுவதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ட்ரென்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியின் நடுவே இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதனையடுத்து மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் எழுந்துநின்று பென் ஸ்டோக்கிற்கு மரியாதை செலுத்தினர்.
2011-ல் சர்வதேசப் போட்டிகளில் அறிமுகமான ஸ்டோக்ஸ், 2022 முதல் அணிக்கு தலைமை தாங்கி வருகிறார். 2019-ல் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் 84 ரன்கள் குவித்து, இங்கிலாந்து அணி முதன்முறையாக உலகக் கோப்பையை வெல்ல முக்கியக் காரணமாக இருந்தார்.
ஆஷஸ் ஹெடிங்லி டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஒற்றை ஆளாகப் போராடி 135 ரன்கள் குவித்து வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தார்.
2022-ல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி இங்கிலாந்து அணிக்கு டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்று கொடுத்தார்.
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவரான பென் ஸ்டோக்ஸின் இந்த ஓய்வு முடிவு, உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.