என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 14 மார்ச் 2026: காரடையான் நோன்பு
      X

      Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 14 மார்ச் 2026: காரடையான் நோன்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 March 2026 7:00 AM IST (Updated: 14 March 2026 7:01 AM IST)
      • குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.
      • மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-30 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : தசமி காலை 7.22 மணி வரை பிறகு ஏகாதசி

      நட்சத்திரம் : உத்திராடம் பின்னிரவு 3.39 மணி வரை பிறகு திருவோணம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி வரதராஜ மூலவருக்கும், திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாளுக்கும் திருமஞ்சனம்

      இன்று காரடையான் நோன்பு நோற்க உகந்த நேரம் இரவு 6.30 மணிக்கு மேல் 8.30 மணிக்குள். குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். காரமடை ஸ்ரீ அரங்கநாதர், நாமகிரிப்பேட்டை ஸ்ரீ கல்யாண நரசிங்கப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். நயினார்கோவில் ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி அம்மன், திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சனம். உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாளுக்கு ஸ்திரவார திருமஞ்சனம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-உற்சாகம்

      ரிஷபம்-போட்டி

      மிதுனம்-சாந்தம்

      கடகம்-ஓய்வு

      சிம்மம்-ஆதாயம்

      கன்னி-நட்பு

      துலாம்- உண்மை

      விருச்சிகம்-செலவு

      தனுசு- கடமை

      மகரம்-பெருமை

      கும்பம்-பரிசு

      மீனம்-இன்பம்

      Next Story
      ×
        X