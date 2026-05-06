இந்த வார விசேஷங்கள்: 6-5-2026 முதல் 11-5-2026 வரை

இந்த வாரத்திற்குரிய விழாக்கள், விசேஷங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
6-ந் தேதி (புதன்)

* திருவல்லிக்கேணி, பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் புண்ணியகோடி விமானத்திலும், யானை வாகனத்திலும் திருவீதி உலா.

* திருவரங்கம் நம் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (வியாழன்)

* சென்னை, சென்ன கேசவப் பெருமாள், திருவல்லிக்கேணி, பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் தலங்களில் ரத உற்சவம்.

* வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் பவனி.

* சுவாமிமலை, முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்

8-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* திரவுபதி அம்மன் தீக்குளி உற்சவம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (சனி)

* சிரவண விரதம்.

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் நடராஜர் அபிஷேகம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் கருட வாகனத்தில் பவனி.

* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

10-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் சப்தாவர்ணம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் திருவீதி உலா.

* கீழ்த்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

11-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் அப்பர் திருவிளையாடல்.

* சென்னை, சென்ன கேசவப் பெருமாள், திருவல்லிக்கேணி, பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் தலங்களில் விடையாற்று உற்சவம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

