இந்த வார விசேஷங்கள்: 28-4-2026 முதல் 4-5-2026 வரை

இந்த வாரத்திற்குரிய விழாக்கள், விசேஷங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
28-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் - காந்திமதி அம்பாள் வருசாபிஷேகம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணம்.

* திருவள்ளூர் வீரராகவர் ரத உற்சவம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (புதன்)

* பிரதோஷம்.

* திருநெல்வேலி சந்தான கோபால நவநீத கிருஷ்ணர் வருசாபிஷேகம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

* திருஉத்திரகோசமங்கை மங்களேசுவரி திருக்கல்யாணம்.

* சமநோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* நரசிம்ம ஜெயந்தி.

* திருநெல்வேலி வீரராகவபுரம் வரதராஜர் கோவில் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* இலஞ்சி சிவபெருமான் வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* சங்கரன்கோவில் சிவபெருமான் வெள்ளி ரிஷப சேவை.

* சமநோக்கு நாள்.

1-ந் தேதி (வெள்ளி)

* சித்ரா பவுர்ணமி.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் சித்திரை உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளல்.

* திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் கோவிலில் சித்ரா பவுர்ணமி கிரிவலம்.

* சென்னை சென்னகேசவப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

* சமநோக்கு நாள்.

2-ந் தேதி (சனி)

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் காலை தேனூர் மண்டபம் எழுந்தருளி மண்டூக மகரிஷிக்கு மோட்சம் அருளுதல், இரவு ராமராயர் மண்டபத்தில் தசாவதாரக் காட்சி.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசார திப் பெருமாள் சேஷ வாகனத்தில் பவனி.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் புறப்பாடு.

* சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் விடையாற்று உற்சவம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

3-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* சென்னை சென்னகேசவப் பெருமாள் சந்திர பிரபையில் பவனி.

* வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் திருவீதி உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (திங்கள்)

* அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் மலைக்கு புறப்பாடு.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

