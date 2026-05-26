இந்த வார விசேஷங்கள்: 26-5-2026 முதல் 1-6-2026 வரை

இந்த வாரத்திற்குரிய விழாக்கள், விசேஷங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
26-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருவாடானை, நயினார் கோவில், திருப்பத்தூர், காளையார்கோவில் தலங்களில் சிவபெருமான் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

* திருமோகூர் காளமேகர் ராஜாங்க சேவை.

* பழனி ஆண்டவர் காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

27-ந் தேதி (புதன்)

* சர்வ ஏகாதசி.

* மாயவரம் கவுரி மாயூரநாதர் திருக்கல்யாணம்.

* காஞ்சிபுரம் குமரக்கோட்டம் முருகன் ரத உற்சவம்.

* சோழவந்தான் ஜெனகை மாரியம்மன் பூக்குழி விழா.

* சமநோக்கு நாள்.

28-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* பிரதோஷம்.

* அரியக்குடி சீனிவாசப் பெருமாள் திருக்கல்யாணம்

* காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் விழா தொடக்கம்.

* மதுரை கூடலழகர் யானை வாகனத்தில் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* பழனி ஆண்டவர் திருக்கல்யாணம்.

* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜர் வாமன அலங்காரம்.

* சமநோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (சனி)

* வைகாசி விசாகம்.

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சங்காபிஷேகம்.

* நாட்டரசன்கோட்டை கண்ணுடையநாயகி ரத உற்சவம்.

* அரியக்குடி சீனிவாசர் வெண்ணெய்த்தாழி சேவை.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

31-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* பவுர்ணமி.

* சோழவந்தான் ஜெனகை மாரியம்மன் முத்து பல்லக்கில் பவனி.

* காஞ்சிபுரம் குமரக்கோட்டம் முருகன் திருக்கல்யாணம்

* உத்தமர்கோவில் சிவபெருமான் புஷ்பப் பல்லக்கில் உலா.

* சமநோக்கு நாள்.

1-ந் தேதி (திங்கள்)

* பழனி ஆண்டவர் தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் பவனி.

* காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் காலை நாச்சியார் திருக்கோலம்.

* காட்டுபருவூர் ஆதிகேசவர் தெப்ப உற்சவம்.

* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜர் சப்தாவர்ணம்.

* சமநோக்கு நாள்.

