இந்த வார விசேஷங்கள்: 24-3-2026 முதல் 30-3-2026 வரை

* சஷ்டி விரதம்.
* பாளையங்கோட்டை கோபாலசுவாமி பங்குனி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேசுவரர் காலை சூரிய பிரபையிலும், இரவு சந்திர பிரபையிலும் பவனி.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
* திருப்புல்லாணி ஜெகநாதப் பெருமாள், திருவில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் தலங்களில் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* பரமக்குடி முத்தாலம்மன் கிளி வாகனத்தில் பவனி.
* ராமகிரி கல்யாண நரசிங்கப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.
* கழுகுமலை முருகன் புஷ்பக விமானத்தில் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* நாங்குநேரி வானமாமலை பெருமாள் கருட வாகனத்தில் பவனி.
* மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெரு மாள், ஆண்டாள் திருக்கோலம்.
* பழனி ஆண்டவர் விழா தொடக்கம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர், பரமக்குடி முத்தாலம்மன் தலங்களில் அன்ன வாகனத்தில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* ராமநவமி.
* நெல்லை கைலாசபுரம் வரசித்தி விநாயகர் வருசாபிஷேகம்.
* மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் திருக்கல்யாணம்.
* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.
* பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
* திருச்சுழி சுவாமி ரிஷப வாகனத்தில் புறப்பாடு, அம்பாள் ஞானசம்பந்தருக்கு ஞானபால் ஊட்டுதல்.
* ராமகிரி கல்யாண நரசிங்கப் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* கழுகுமலை சிவபெருமான் வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சர்வ ஏகாதசி.
* திருவாரூர் தியாகராஜர் ஆழித் தேரோட்டம்.
* தாயமங்கலம் முத்து மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* பிரதோஷம்.
*நெல்லை குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் வருசாபிஷேகம்.
திருச்சுழி திருமேனி நாதர் திருக்கல்யாணம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.