ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள் 23-6-2026 முதல் 29-6-2026 வரை

இந்த வாரத்திற்குரிய விழாக்கள், விசேஷங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
Sivalingam
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23-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர், காந்திமதி அம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

* திருவில்லிபுத்தூர் பட்டர்பிரான் புறப்பாடு.

* திருக்கோளக்குடி களோள புரீசுவரர் திருக்கல்யாணம்

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் ஊஞ்சல் உற்சவம்.

* சுவாமிமலை முருகன் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

24-ந் தேதி (புதன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* மதுராந்தகம் கோதண்டராமர் விழா தொடக்கம்.

* திருவள்ளூர் வீரராகவர் ஜேஷ்டாபிஷேகம்.

* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஊஞ்சல் உற்சவம்.

* சாத்தூர் வேங்கடேசர் புறப்பாடு.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

25-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சர்வ ஏகாதசி.

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் வருசாபிஷேகம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் நரசிம்மர் ஆனி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருத்தங்கல் நின்ற நாராயணர் விழா தொடக்கம்.

* சமநோக்கு நாள்.

26-ந் தேதி (வெள்ளி)

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் தந்த பல்லக்கில் பவனி.

* கானாடுகாத்தான் சிவபெருமான் திருக்கல்யாணம்.

* சாத்தூர் வேங்கடேசர், மதுராந்தகம் கோதண்டராமர் தலங்களில் பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

27-ந் தேதி (சனி)

* சனிப் பிரதோஷம்.

* திருக்கோளக்குடி, கண்டதேவி, கானாடு காத்தான் தலங்களில் சிவபெருமான் ரத உற்சவம்.

* சமநோக்கு நாள்.

28-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* ராஜபாளையம் மாயூர நாதர் ரத உற்சவம்.

* திருத்தங்கல் நின்ற நாராயணர் சேஷ வாகனத்தில் பவனி.

* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி வெண்ணெய்த்தாழி சேவை.

* சமநோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (திங்கள்)

* பவுர்ணமி.

* காரைக்கால் அம்மையார் கோவில் மாங்கனி திருவிழா.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் முப்பழ பூஜை.

* திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் கோவில் கிரிவலம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

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இந்த வார விசேஷங்கள்
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