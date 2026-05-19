ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 19-5-2026 முதல் 25-5-2026 வரை

இந்த வாரத்திற்குரிய விழாக்கள், விசேஷங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
19-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* காரைக்குடி கொப்புடையம்மன் ரத உற்சவம்.

* வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் பொங்கல் பெருவிழா.

* சிவகாசி விசுவநாதர் காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (புதன்)

* சதுர்த்தி விரதம்.

* குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் வருசாபிஷேகம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் புஷ்பப் பல்லக்கில் பவனி.

* சோழவந்தான் ஜெனகை மாரியம்மன் யாளி வாகனத்தில் உலா.

* மேல்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (வியாழன்)

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர், ருக்கழுக்குன்றம், திருவிடை மருதூர் தலங்களில் வைகாசி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சிவகாசி விசுவநாதர் காலை பூச்சப்பரத்திலும், இரவு ரிஷப வாகனத்திலும் பவனி.

* காரைக்குடி கொப்புடையம்மன் தெப்ப உற்சவம்.

* சமநோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (வெள்ளி)

* சஷ்டி விரதம்.

* நாட்டரசன்கோட்டை கண்ணுடையநாயகி விழா தொடக்கம்.

* திருமோகூர் காளமேகப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* காளையார்கோவில் சிவ பெருமான் கற்பக விருட்ச வாகனத்தில் பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்

23-ந்தேதி (சனி)

* திருப்பத்தூர் திருத்தணிநாதர் பூத வாகனத்தில் பவனி.

* மதுரை கூடலழகர், திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜர், அரியக்குடி சீனிவாசப்பெருமாள், காட்டு பருவூர் ஆதிகேசவர் தலங்களில் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

24-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் வெள்ளி அனுமன் வாகனத்தில் பவனி.

* மாயவரம் கவுரிமாயூரநாதர் பூத வாகனத்தில் உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

25-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருப்பத்தூர் திருத்தணிநாதர், காளையார்கோவில் சிவபெருமான் தலங்களில் திருக்கல்யாணம்.

* பழனி ஆண்டவர் மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* திருப்புகழூர், திருவாதவூர், காஞ்சி குமரக்கோட்டம், திருநள்ளாறு தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

