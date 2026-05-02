சுவாதி நட்சத்திரத்தில் அவதரித்த நரசிம்மர்

சுவாதி நட்சத்திரம் நரசிம்மரின் அவதாரத்துடன் தொடர்புடையது. மேலும் இந்த நட்சத்திர நாளில் நரசிம்மரை வழிபடுவது சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
நரசிம்மர் சந்நிதிகளில் சுவாதி நட்சத்திர நாளில் விசேஷ பூஜைகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம், மேலும் நரசிம்மரின் மடியில் லட்சுமி வாசம் செய்வதால், செல்வம் நம்மை நாடி வருமெனவும், சங்கடங்கள் நீங்கும் எனவும் நம்பப்படுகிறது.
நரசிம்மர் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் அவதரித்ததாக ஐதீகம் உள்ளது. எனவே சுவாதி நட்சத்திரம் நரசிம்மரின் அவதாரத்துடன் தொடர்புடையது.
சுவாதி நட்சத்திர நாளில் நரசிம்மர் சந்நிதிகளில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்படுகின்றன. நரசிம்மர் மூர்த்திக்கு துளசி மாலை சாற்றி, பானக நிவேதனம் செய்வது வழக்கம்.
நரசிம்மரின் மடியில் லட்சுமி வாசம் செய்வதாக ஐதீகம் உள்ளது, எனவே நரசிம்மரை வழிபட்டு லட்சுமியின் அருளைப் பெறலாம். சுவாதி நட்சத்திர நாளில் நரசிம்மரை வழிபட்டு, சங்கடங்கள் நீங்கவும், செல்வ செழிப்புக்கும் பிரார்த்தனை செய்யலாம்.
நரசிம்மரை வழிபடும் போது, நரசிம்ம மந்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம். நரசிம்ம மந்திர பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு பயம், கஷ்டங்கள் நீங்கும், என்றும் மன அமைதியுடன் இருப்பார்கள்.
சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அன்பு, இரக்கம் கொண்டவர்களாகவும், சுறுசுறுப்பானவர்களாகவும் இருப்பார்கள். சுவாதி நட்சத்திரம் நரசிம்மர் அவதரித்த நாள் என்பதால், சுவாதி நட்சத்திரம் நரசிம்மர் வழிபாட்டுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது.