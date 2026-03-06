என் மலர்
உலகம்
பீலேவா, மெஸ்சியா-யார் சிறந்தவர்?: டிரம்ப் விளக்கம்
- எம்.எல்.எஸ். கோப்பை வென்ற மெஸ்சி தலைமையிலான இன்டர் மியாமி அணி வெள்ளை மாளிகைக்கு சென்றது.
- லயோனல் மெஸ்சி அதிபர் டிரம்ப்பிற்கு பிங்க் நிற கால்பந்து, எண் 47 கொண்ட ஜெர்சியை பரிசளித்தார்.
வாஷிங்டன்:
அமெரிக்காவில் நடந்த மாஸ்டர் லீக் சாக்கர் எனும் கால்பந்து தொடரில் லயோனல் மெஸ்சி தலைமையிலான இன்டர் மியாமி அணி
முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
இதற்கிடையே, முதல் முறையாக எம்.எல்.எஸ். கோப்பை வென்ற மெஸ்சி தலைமையிலான இன்டர் மியாமி அணியை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகைக்கு அழைத்து கவுரவித்தார். அப்போது, லயோனல் மெஸ்சி அதிபர் டிரம்ப்பிற்கு பிங்க் நிற கால்பந்தினையும், எண் 47 கொண்ட ஜெர்சியும் பரிசாக அளித்தார். அங்கு அதிபர் டிரம்ப் பேசியதாவது:
இதுவரை எந்த ஓர் அமெரிக்க அதிபருக்கும் கிடைக்காத ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது. வெள்ளை மாளிகைக்கு வருக, லயோனல் மெஸ்சி.
இன்று எனது மகன் என்னிடம் யார் வருகிறார் என்று தெரியுமா கேட்டான்? எனக்கு நிறைய வேலை இருப்பதால் தெரியவில்லை என்றேன். அவன், மெஸ்சி எனக் கூறினான். அவன் கால்பந்தின் மிகப்பெரிய ரசிகன். உங்களது தீவிரமான ரசிகன்.
ரொனால்டோவும் சிறந்த வீரர். நீங்களும் சிறந்தவர். சிறந்தவர் மெஸ்சியா அல்லது பீலேவா? பீலேவை விட மெஸ்சி சிறந்தவர் என தெரிவித்தார்.