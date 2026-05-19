Ebola Outbreak | காங்கோவை அச்சுறுத்தும் எபோலா... இதுவரை 134 பேர் உயிரிழப்பு

கிழக்கு காங்கோவில் பரவிவரும் அரிய வகை எபோலா நோயின் "அளவு மற்றும் வேகம்" குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் வெளிப்படையாக கவலை தெரிவித்தார். அங்கு, சந்தேகிக்கப்படும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 134 ஆகவும், சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 500-க்கும் அதிகமாகவும் அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
முதல் மரணம் நிகழ்ந்ததாக அறியப்பட்ட பிறகு, அதிகாரிகள் மிகவும் பொதுவான எபோலா வகைக்கு பரிசோதித்ததில் எதிர்மறை முடிவுகள் வந்ததால், இந்த வைரஸ் பல வாரங்களாக கண்டறியப்படாமல் பரவியது என்று சுகாதார நிபுணர்களும் உதவி பணியாளர்களும் தெரிவித்தனர். புண்டிபுக்யோ வைரஸ் பாதிப்புக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்துகளோ தடுப்பூசிகளோ இல்லை.
முதல் மரணம் நிகழ்ந்ததாக அறியப்பட்ட புனியாவில், பாதுகாப்பு கவசங்கள் அணிந்த சுகாதார பணியாளர்கள், துணி முகக்கவசங்கள் அணிந்த குடியிருப்பாளர்களிடையே நடமாடினர். "எபோலாவின் விளைவுகள் எனக்கு தெரியும், அது எப்படி இருக்கும் என்பதும் எனக்கு தெரியும்," என்று கவலையுடன் இருந்த குடியிருப்பாளரான நோயலா லூமோ கூறினார்.
ஆக்ஸ்போர்டு ஆராய்ச்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட, பல்வேறு வகையான எபோலாவுக்கான சோதனை தடுப்பூசி ஒன்று, அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனில் இருந்து காங்கோவிற்கு வரும் என தேசிய உயிரி மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வைரஸ் நிபுணரான ஜீன்-ஜாக்ஸ் முயெம்பே கூறினார்.
"நாங்கள் தடுப்பூசியைச் செலுத்தி, யாருக்கு நோய் ஏற்படுகிறது என்று பார்ப்போம்," என்று அவர் கூறினார். ஆனால், இதுபோன்ற முயற்சிகளுக்கு நேரம் எடுக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.