அமெரிக்காவிற்கு வருகை தருமாறு சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கிற்கு டிரம்ப் அழைப்பு

ஈரான், தைவான், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பதட்டங்கள் உலகின் இரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரங்களுக்கு இடையிலான உறவுகளைத் தொடர்ந்து வடிவமைத்து வரும் நிலையில், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், சீனத் தலைவர் ஷி ஜின்பிங்குடன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக வியாழக்கிழமை பெய்ஜிங் வந்தடைந்தார்.
பெய்ஜிங்கின் மக்கள் மாபெரும் மண்டபத்தில், ராணுவ இசைக்குழு, 21 துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க, சீன மற்றும் அமெரிக்கக் கொடிகளை அசைத்த பள்ளி மாணவர்களின் கூட்டம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பிரம்மாண்டமான அரசு விழாவுடன் ஷி, டிரம்பை வரவேற்றார்.
இந்தப் பயணத்தின் போது டிரம்ப், ஷியை "ஒரு சிறந்த தலைவர்" என்று பாராட்டியதோடு, வாஷிங்டனுக்கும் பெய்ஜிங்கிற்கும் இடையிலான உறவுகள் "முன்னெப்போதையும் விட சிறப்பாக" மாறும் என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் ஈரான் மோதல் மற்றும் உலகின் முக்கிய எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதையான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியின் எதிர்காலம் குறித்தும் இந்த உச்சிமாநாடு பெரிதும் கவனம் செலுத்தியது.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவும், ஜலசந்தியை மீண்டும் திறக்கவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதில் சீனாவின் உதவியை ஷி வழங்கியதாக டிரம்ப் கூறினார். ஈரான் எண்ணெய் வாங்குவதை பெய்ஜிங் தொடர விரும்பினாலும், ஈரானுக்கு இராணுவ உபகரணங்களை வழங்காது என்று ஷி தனக்கு உறுதியளித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும் டிரம்ப், தனது இரண்டு நாள் சீன அரசுமுறைப் பயணத்தை நிறைவு செய்யும் வேளையில், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் செப்டம்பர் 24-ஆம் தேதிகளில் அமெரிக்காவிற்கு வருகை தருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், முன்மொழியப்பட்ட இந்தப் பயணத்தை ஒரு "பரஸ்பர" பயணம் என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த சுமுகமான சூழல், இரு நாடுகளும் வெளிப்படையான மற்றும் நேரடிப் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தங்கள் உறவுகளைத் தொடர்ந்து ஆழப்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார்.