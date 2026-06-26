ஹார்முஸ் நீரிணையை பயன்படுத்த ஐநா தற்காலிக தடை

கப்பல் மீதான தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக கப்பல்களை வெளியேற்றும் பணியை ஐ.நா. அமைப்பு இடைநிறுத்தியது.
ஐ.நா. ஆதரித்த ஒரு பாதையை பயன்படுத்திய பல எண்ணெய் கப்பல்கள் கடந்து சென்றதை தொடர்ந்து, ஓமன் கடற்கரைக்கு அப்பால் ஒரு கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்கியதாக பிரிட்டிஷ் ராணுவம் தெரிவித்ததை அடுத்து, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஓர் அமைப்பு ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக கப்பல்களை வெளியேற்றும் பணியை இடைநிறுத்தியது.
பாதுகாப்பு:
வெளியேற்ற பட்டியலில் உள்ள மற்றும் அப்பகுதியில் உள்ள கப்பல்களின் பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்களை அந்த அமைப்பு உறுதிப்படுத்தும் வரை, பாரசீக வளைகுடாவில் சிக்கியுள்ள கப்பல்களை நீரிணை வழியாக வெளியேற்றும் திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பின் தலைவர் கூறினார்.
தெஹ்ரானின் அனுமதியின்றி நீரிணை வழியாக அந்த பாதையை பயன்படுத்துவதை நிறுத்துமாறு கப்பல்களை ஈரான் அச்சுறுத்திய சில மணிநேரங்களுக்கு பிறகு இந்த தாக்குதல் குறித்த அறிக்கை வெளியானது. தாக்கப்பட்ட கப்பல், வெளியேற்றும் பணியின் ஒரு பகுதியாக இல்லை என்று ஐ.நா. சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் அர்செனியோ டொமிங்கஸ் கூறினார்.
தாக்குதல்:
அந்த கப்பல் ஈரானிய ஆளில்லா விமானத்தால் தாக்கப்பட்டதாக ஒரு அமெரிக்க அதிகாரி அசோசியேட்டட் பிரஸ்ஸிடம் தெரிவித்தார். ஒரு முக்கியமான சூழ்நிலையை பற்றி விவாதிப்பதற்காக, பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அந்த அதிகாரி, ஈரானின் துணை ராணுவ படையான புரட்சிகர காவலர்களால் இயக்கப்படும் டிரோன் மூலம் 'எவர் லவ்லி' என்ற வர்த்தக கப்பல் தாக்கப்பட்டதாக கூறினார்.
இந்த தாக்குதல் குறித்த செய்திகளை தொடர்ந்து, பாரசீக வளைகுடா நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்த நிறுவப்பட்ட ஒரு புதிய அரசாங்க அமைப்பான ஈரானின் பாரசீக நீரிணை ஆணையம், தனது சொந்த நியமிக்கப்பட்ட வழித்தடங்களுக்கு வெளியே செல்லும் போக்குவரத்திற்கு "பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான உத்தரவாதம் வழங்கப்படாது" என்று எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டது.