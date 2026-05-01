Donald Trump | இத்தாலி, ஸ்பெயினில் படைகளை குறைப்பீர்களா? சட்டென டிரம்ப் சொன்ன பதில்!

ஈரான் போருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால், இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயினில் இருந்து அமெரிக்க படைகளைத் திரும்ப பெறக்கூடும் என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தார். ஜெர்மனியில் இதேபோன்ற படைக் குறைப்பை அவர் முன்மொழிந்த ஒரு நாள் கழித்து இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
ஸ்பெயின் மற்றும் இத்தாலியிலும் அமெரிக்கப் படைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பது குறித்து பரிசீலிப்பீர்களா என்று ஓவல் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, "ஆம், அநேகமாக நான் செய்வேன். நான் ஏன் செய்யக்கூடாது?" என்று டிரம்ப் கூறினார்.
இத்தாலி எங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை, ஸ்பெயினும் மிக மிக மோசமாக இருந்தது. ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்க படைகளின் எண்ணிக்கையை குறைப்பது குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாகவும், குறுகிய காலத்திற்குள் இது குறித்து முடிவெடுப்பேன் என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
2025 டிசம்பர் 31 நிலவரப்படி, இத்தாலியில் 12,662 அமெரிக்க படையினரும், ஸ்பெயினில் 3,814 பேரும் பணியில் இருந்தனர். ஜெர்மனியில் 36,436 பேர் இருந்தனர்.
ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய நடவடிக்கைக்கு உதவ தவறியதற்காகவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்திற்காக திறந்து வைக்க தவறியதற்காகவும் நேட்டோ கூட்டாளிகளை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.