Donald Trump | அமெரிக்க போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது பற்றி டிரம்ப் சொன்ன "3 வார்த்தைகள்"

அமெரிக்க ராணுவ விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது ஈரான் உடனான ராஜதந்திர பேச்சுவார்த்தைகளில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனல்டு டிரம்ப் கூறியதாக என்.பி.சி நியூஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வு பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு தடையாக இருக்கும் என்ற கருத்தை நிராகரித்த அதிபர் டிரம்ப், "இல்லை, அப்படியெல்லாம் இல்லை. இல்லை, இது போர். நாம் போரில் இருக்கிறோம் (We're In War)," என்று கூறினார். போரின்போது அமெரிக்க விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதற்கு பிறகு அதிபர் டிரம்ப் அளித்த முதல் பகிரங்க பதில் இந்த கருத்துக்களே ஆகும்.
இந்த ராஜதந்திரப் பூசல்களுக்கு மத்தியில், தெஹ்ரான் தனது இராணுவக் கோரிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. தஸ்னிம் செய்தி நிறுவனத்தை மேற்கோள் காட்டி அல் ஜசீரா வெளியிட்ட செய்தியின்படி, ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு அருகே ஒரு அமெரிக்க ஏ-10 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியதாக ஈரான் கூறியுள்ளது.
ஏ-10 என்பது, குறிப்பாகத் தரைப்படைகளுக்கு எதிராக, நெருங்கிய வான்வழி ஆதரவுப் பணிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அமெரிக்கத் தரைத் தாக்குதல் விமானம் ஆகும்.
இது தொடர்பான ஒரு நிகழ்வில், ஈரானின் வான்பரப்பில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட ஒரு அமெரிக்கப் போர் விமானத்திலிருந்து விமானப் பணியாளர் ஒருவரை அமெரிக்கப் படைகள் வெற்றிகரமாக மீட்டுள்ளதாக சி.என்.என். தெரிவித்ததது. அந்த நபர் உயிருடன் இருப்பதாகவும், "அமெரிக்கக் காவலில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும்" கூறப்படுகிறது.
ஒருவர் மீட்கப்பட்ட நிலையில், "தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால்", இரண்டாவது விமான பணியாளரின் நிலை நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது. தொழில்நுட்ப விவரங்களின்படி, விபத்துக்குள்ளான விமானம், பொதுவாக இருவர் கொண்ட குழுவால் இயக்கப்படும் `F-15e Strike Eagle' ரக போர் விமானம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
ஈரானிய ஊடகங்கள் வெளியிட்ட படங்களை சி.என்.என். ஆய்வு செய்ததில், அந்த விமானத்தின் சிதைவுகள் ஒரு F-15 ரக விமானத்தினுடையது என்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது. தற்போதைய மோதலின் போது ஈரானின் வான்பரப்பில் ஒரு அமெரிக்க விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.