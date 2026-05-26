மீண்டும் முழு உடற்பரிசோதனை செய்து கொண்ட டிரம்ப்

பதவியேற்ற அமெரிக்க அதிபர்களிலேயே மிகவும் வயதானவரான டொனால்டு டிரம்ப், தனது 80வது பிறந்தநாளை நெருங்கி வரும் நிலையில், அவரது உடல்நிலை குறித்த கண்காணிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், வருடாந்திர மருத்துவ பரிசோதனை "குறைபாடின்றி" நடந்ததாக அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஆண்டு மீண்டும் பதவியேற்ற பிறகு டிரம்ப் மேற்கொண்ட மூன்றாவது மருத்துவ பரிசோதனை இது ஆகும். அவரது கைகளில் ஏற்பட்ட காயங்கள் மற்றும் கூட்டங்களின் போது காணப்பட்ட வெளிப்படையான தூக்க கலக்கம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்த யூகங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த பரிசோதனை நடைபெற்றுள்ளது.
வாஷிங்டனுக்கு அருகிலுள்ள வால்டர் ரீட் ராணுவ மருத்துவமனையில் இருந்து வெள்ளை மாளிகைக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தபோது, டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத்' சமூக வலைதளத்தில், "எல்லாம் கச்சிதமாக சரிபார்க்கப்பட்டது" என்று பதிவிட்டார்.
ஆனால், டிரம்ப் தனது உடல்நிலை குறித்து வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் இருப்பதாக நீண்ட காலமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருகிறார். மேலும், அவரது இரண்டாவது பதவிக்காலத்தில் அவர் மேற்கொண்ட பல்வேறு மருத்துவ பரிசோதனைகளின் காலவரிசை இந்தக் குழப்பத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் வெள்ளை மாளிகை இதை அறிவித்தபோது, இது ஒரு வருடாந்திர பல் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை என்று குறிப்பிட்டிருந்தபோதிலும், அவர் செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த பரிசோதனையை "ஆறு மாத உடல் பரிசோதனை" என்று குறிப்பிட்டார்.
டிரம்பின் கடைசி திட்டமிடப்பட்ட வருடாந்திர மருத்துவப் பரிசோதனை 2025 ஏப்ரலில் நடைபெற இருந்தது. ஆனால், அதைத் தொடர்ந்து அதே ஆண்டு அக்டோபரில் முன்னறிவிப்பின்றி அவர் மருத்துவமனைக்கு சென்றார். அதையும் அப்போது வெள்ளை மாளிகை ஒரு வருடாந்திர உடல் பரிசோதனை என்றே விவரித்தது.