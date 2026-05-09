ஜெர்மனி மீது நீடிக்கும் டிரம்பின் கோபம்.. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் எட்டுவதில் இழுபறி

ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகள், ஜூலை 4 ஆம் தேதி காலக்கெடுவுக்குள் அமெரிக்காவுடன் ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய தீவிரமாக முயன்று வருகின்றனர்.
ஜெர்மன் அதிபர் ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸின் கருத்துக்கள் மீதான அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் தனிப்பட்ட கோபம், நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்குகிறது. ஐரோப்பிய கார்கள் மீது புதிய வரிகளை விதிப்பதாக டிரம்ப் அச்சுறுத்தியுள்ளார்.
ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகள் குறித்த உள் முரண்பாடுகளைத் தீர்க்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முயன்று வருகிறது.
புதிய வரிகள் விதிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை முடித்துவைக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மேற்கொள்ளும் முயற்சிக்கு, டொனால்ட் டிரம்பிற்கும் ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸிற்கும் இடையிலான கருத்து வேறுபாடு சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது.
டிரம்பின் புதிய ஜூலை 4 காலக்கெடுவுக்குள் தங்களது வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை முடிக்கத் தவறினால், அது ஒரு கீழ்நோக்கிய சுழற்சியைத் தூண்டிவிடக்கூடும் என்று மூத்த ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
அதற்குள் தங்களது சொந்தப் பணிகளை முடித்துவிட முடியும் என்று அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தாலும், டிரம்பின் தனிப்பட்ட குறைகள் மீண்டும் வெளிப்படுவதற்கு இந்த அவகாசம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களை அளிக்கிறது.