எப்ஸ்டீன் விவகார செய்தியை எதிர்த்து 10 பில்லியன் டாலர்கள் இழப்பீடு கோரி மனுத்தாக்கல் செய்த அதிபர் டிரம்ப்

ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுடன் தனக்கு இருந்ததாக கூறப்படும் நெருங்கிய தொடர்புகள் குறித்த ஒரு கட்டுரைக்காக, வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் மற்றும் அதன் தாய் நிறுவனமான நியூஸ் கார்ப் மீது அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தொடுத்த 10 பில்லியன் டாலர் அவதூறு வழக்கின் முந்தைய பதிப்பை ஒரு நீதிபதி தள்ளுபடி செய்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரத்தில் அதிபர் டிரம்ப் தரப்பில் புதிதாக மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
டிரம்ப் மீது "உண்மையான வன்மத்துடன்" அந்த கதை தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்பதற்கு போதுமான குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாததால் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி நிர்ணயித்த காலக்கெடு பூர்த்தியான நிலையில் புளோரிடாவில் உள்ள கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் திருத்தப்பட்ட வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
2003-ஆம் ஆண்டில், அவமானத்திற்குள்ளான அந்த கணக்காளருக்கு, நிர்வாண பெண்ணின் ஓவியத்திற்குள் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு, அந்தரங்க பகுதியில் அதிபரின் கையொப்பத்துடன் எழுதப்பட்ட ஒரு "ஆபாசமான" பிறந்தநாள் வாழ்த்து குறிப்பை அனுப்பியதாக கடந்த ஜூலை 2025-இல் வெளியான செய்திக்காக டிரம்ப் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்தக் குறிப்பு போலியானது என்று டிரம்ப் பலமுறை கூறி வருகிறார்.
"அவை வெளியிடப்பட்ட நேரத்தில், பிரதிவாதிகள் அவதூறான கூற்றுகள் உண்மையா என்பதை பொறுப்பற்ற முறையில் புறக்கணித்தனர் மற்றும்/அல்லது அவர்கள் உண்மையை கண்டறிவதை வேண்டுமென்றே தவிர்த்தனர்," என்று டிரம்பின் வழக்கறிஞர் அலெஜான்ட்ரோ பிரிட்டோ திருத்தப்பட்ட புகாரில் எழுதியுள்ளார்.
அமெரிக்க மாவட்ட நீதிபதி டாரின் கெய்ல்ஸ், ஏப்ரல் மாதம் ட்ரம்பின் புகாரின் முதல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார். பொது நபர்கள் அவதூறு வழக்கு தொடுப்பதற்கான சட்டத் தரத்தை அது "சற்றும் பூர்த்தி செய்யவில்லை" என்று அவர் தீர்ப்பளித்தார். உண்மையான தீய எண்ணம் என்ற தரத்தின்படி, சர்ச்சைக்குரிய கூற்று பொய்யானது என்று அந்த பதிப்பகத்திற்கு தெரிந்திருந்தது என்பதையோ அல்லது அது உண்மையற்றதாக இருக்கலாம் என்ற சாத்தியக்கூற்றை அது பொறுப்பற்ற முறையில் புறக்கணித்தது என்பதையோ பொது நபர் நிரூபிக்க வேண்டும்.