தாய்லாந்தில் பிரம்மாண்டமான புதிய டைனோசர் இனம் கண்டுபிடிப்பு

சுமார் 113 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தற்போதைய தாய்லாந்தின் வெப்பமான, வறண்ட நிலப்பரப்புகளில், ஏறத்தாழ 90 அடி (27 மீட்டர்) நீளமுள்ள ஒரு பிரம்மாண்டமான தாவர உண்ணி டைனோசர் சுற்றித் திரிந்தது.
நாகடைட்டன் சையஃபுமென்சிஸ் எனப் பெயரிடப்பட்ட, புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்ட இந்த ராட்சத உயிரினம், தென்கிழக்கு ஆசியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டைனோசர்களிலேயே மிகப்பெரியதாகும்.
சௌரோபாட் இனத்தைச் சேர்ந்த, தனித்துவமான நீண்ட கழுத்துகள், நீண்ட வால்கள், சிறிய தலைகள் மற்றும் நான்கு தூண் போன்ற கால்களைக் கொண்ட நாகடைட்டனின் குறிப்பிடத்தக்க எலும்புக்கூடு எச்சங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அகழ்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
கிரெட்டேசியஸ் காலத்தைச் சேர்ந்த இந்த ராட்சத உயிரினத்தின் புதைபடிவங்கள், தாய்லாந்தின் வடகிழக்கு சையஃபுன் மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு உள்ளூர் கிராமவாசியால் முதலில் கண்டறியப்பட்டன.
அதன் புஜ எலும்பு மற்றும் அதற்கு இணையான பின்னங்கால் எலும்பான தொடை எலும்பின் பரிமாணங்களின் அடிப்படையில், நாகடைட்டனின் உடல் எடை 25 முதல் 28 டன்களுக்கு இடையில் இருந்திருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
அதன் தலையும் பற்களும் மீட்கப்படவில்லை என்றாலும், அதன் உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்ற சௌரோபாட்களிலிருந்து ஊகிக்கப்படுகின்றன.
நாகாடைட்டன்பெரும்பாலும் மொத்தமாக இலைகளை மேயும் ஒரு விலங்காக இருந்திருக்கலாம். அது, ஊசியிலை மரங்கள் மற்றும் ஒருவேளை விதைப் பெரணிகள் போன்ற, மெல்லுவதற்கு அதிகம் தேவைப்படாத தாவரங்களை அதிக அளவில் உட்கொள்வதில் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.