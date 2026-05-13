ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரானில் நிலநடுக்கம்

ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானில் செவ்வாய்க்கிழமை 4.6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது என அந்நாட்டின் நில அதிர்வு ஆய்வு மையத்தை மேற்கோள் காட்டி ஈரானிய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலநடுக்கம் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதுடன், தெஹ்ரான் மற்றும் மசந்தரான் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான எல்லைப் பகுதியிலும் நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன.
இன்னும் உயிரிழப்புகள் அல்லது சேதங்கள் குறித்த உடனடித் தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
14 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கும் பெருநகரப் பகுதியான தெஹ்ரான், வடக்கு தெஹ்ரான், மோஷா மற்றும் ரே பிளவு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட முக்கிய, செயல்படும் பிளவுகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து தெஹ்ரான், மசந்தரான், கோம் மற்றும் அல்போர்ஸ் மாகாணங்களில் உள்ள செஞ்சிலுவைச் சங்கக் குழுக்கள் உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டன.
இரவு ஏற்பட்ட நில அதிர்வைத் தொடர்ந்து, தெஹ்ரான் மாகாணத்தில் நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதிக்கு அருகிலுள்ள பூமேஹென் நகரின் தெருக்களில் குடியிருப்பாளர்கள் கூடினர்.
நில அதிர்வு ஏற்பட்டு ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகும், எந்தவொரு காயமோ அல்லது பெரிய நிதி சேதமோ பதிவாகவில்லை என்று ஈரானின் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தலைநகருக்கு அருகில் ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டால் அது பேரழிவுகரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று ஈரானிய வல்லுநர்கள் மீண்டும் மீண்டும் எச்சரித்துள்ளனர்.