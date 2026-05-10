போர் முடிவுக்கு வருகிறது.. புதின் சூசகத் தகவல்!

நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த கொடூரமான சண்டைக்குப் பிறகு, மாஸ்கோ ஒரு பேச்சுவார்த்தைக் கட்டத்திற்குத் தயாராகி வருவதற்கான மிக வலுவான சமிக்ஞையாக, உக்ரைன் போர் "முடிவுக்கு வருகிறது" என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் சனிக்கிழமை அறிவித்தார்.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்மொழிந்த மூன்று நாள் போர் நிறுத்தத்தை ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் தொடங்கியுள்ள நிலையில், போர் தொடங்கியதிலிருந்து நடந்த மிகப்பெரிய கைதிகள் பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாக, இரு நாடுகளும் தலா 1,000 கைதிகளைப் பரிமாறிக்கொள்ள ஒப்புக்கொண்டுள்ளன. இந்தச் சூழலில் அவரது இந்தக் கருத்துக்கள் வெளியாகியுள்ளன.