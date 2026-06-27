உலகம்

செஷல்ஸ் நாட்டுக்குச் சென்ற பிரதமர் மோடி: உலகின் மிக வயதான ‘ஜோனதன்’ ஆமையுடன் வரலாற்றுச் சந்திப்பு!

இந்த ஆமையின் தற்போதைய வயது சுமார் 194 ஆண்டுகள் என கூறப்படுகிறது.
PM Modi meeting with 'Jonathan'
Published on

இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூன்று நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக செஷல்ஸ் நாட்டுக்குச் சென்றுள்ளார். இந்தியா-செஷல்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையிலான தூதரக உறவின் 50-வது ஆண்டைக் குறிக்கும் வகையிலும், செஷல்ஸ் நாட்டின் பொன்விழா தேசிய தினக் கொண்டாட்டத்தில் தலைமை விருந்தினராகப் பங்கேற்கவும் அவர் அங்கு சென்றுள்ளார்.

இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தின் மிக சுவாரசியமான மற்றும் முக்கிய நிகழ்வாக, உலகின் மிக வயதான நிலவாழ் உயிரினமான ‘ஜோனதன்’ என்ற ராட்சத ஆமையை பிரதமர் மோடி சந்தித்தார்.

ஜோனதன் என்பது ஒரு ‘அல்டாப்ரா ராட்சத ஆமை’ வகையாகும். இதன் தற்போதைய வயது சுமார் 194 ஆண்டுகள். (1832-இல் பிறந்ததாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது). உலகிலேயே தற்போது உயிரோடு இருக்கும் விலங்கினங்களிலேயே ‘மிகவும் வயதான நிலவாழ் உயிரினம்’ என்ற கின்னஸ் உலக சாதனையை இது பெற்றுள்ளது.

பொதுவாக செயின்ட் ஹெலினா தீவில் வசிக்கும் இந்த வகை ராட்சத ஆமை, தற்போது செஷல்ஸ் தேசிய தாவரவியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. வயது முதிர்வு காரணமாக ஜோனதனுக்கு கண் பார்வை மற்றும் மோப்ப சக்தி குறைந்துவிட்டாலும், அது இன்னும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் சுறுசுறுப்பாகவும் உணவு உண்டும் வாழ்ந்து வருகிறது.

செஷல்ஸ் தேசிய தாவரவியல் பூங்காவிற்குச் செல்லும் பிரதமர் மோடி, அங்கு இரு நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் மரக்கன்று ஒன்றையும் நடவுள்ளார். செஷல்ஸ் அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினி உடன் கடல்சார் பாதுகாப்பு, நீலப் பொருளாதாரம் , விண்வெளி ஒத்துழைப்பு, சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றம் குறித்து பிரதமர் மோடி ஆலோசிக்கவுள்ளார்.

இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ள செஷல்ஸ், இந்தியாவின் 'விஷன் மகாசாகர்' மற்றும் உலகளாவிய தெற்கு கொள்கையில் மிக முக்கியப் பங்காளியாகத் திகழ்கிறது. வனவிலங்கு பாதுகாப்பு, பல்லுயிர் பெருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நீடித்த நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றிற்கு இந்தியா அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை உலகிற்கு உணர்த்தும் ஒரு குறியீடாக இந்த ‘ஜோனதன்’ ஆமையுடனான சந்திப்பு பார்க்கப்படுகிறது.

Seychelles
செஷல்ஸ்
Jonathan giant Tortoise
Vision MAHASAGAR
ஜோனதன் ஆமை
விஷன் மகாசாகர்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com