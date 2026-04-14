North Korea | போர் கப்பலில் இருந்து ஏவுகணை சோதனை செய்த வட கொரியா

சோய் ஹியோன் போர்க்கப்பலின் செயல்பாட்டுத் திறன் சோதனைகளின் ஒரு பகுதியாக, வட கொரியா கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குரூயிஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் போர்க்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளைக் கொண்டு மற்றொரு சோதனை நடத்தியதாக அரசு ஊடகமான கே.சி.என்.ஏ. தெரிவித்தது.
தலைவர் கிம் ஜாங் உன், மூத்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் கடற்படைத் தளபதிகளுடன் இணைந்து இந்த சோதனையை பார்வையிட்டதாக அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
போர்க்கப்பலின் ஒருங்கிணைந்த ஆயுத கமாண்ட் சிஸ்டத்தை சோதிக்கவும், ஏவுகணை ஏவுதல் நடைமுறைகளில் குழுவினருக்கு பயிற்சி அளிக்கவும், மேம்படுத்தப்பட்ட நேவிகேஷன் சிஸ்டம்களின் துல்லியம் மற்றும் ஜாமிங் எதிர்ப்பு செயல்திறனை சரிபார்க்கவும் இரண்டு குரூயிஸ் ஏவுகணைகளும் மூன்று போர்க்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளும் ஏவப்பட்டதாக கே.சி.என்.ஏ. தெரிவித்தது.
குரூயிஸ் ஏவுகணைகள் சுமார் 7,869 முதல் 7,920 வினாடிகளுக்கும், போர்க்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் சுமார் 1,960 முதல் 1,973 வினாடிகளுக்கும் நாட்டின் மேற்கு கடற்கரைக்கு அப்பால் உள்ள கடற்பரப்பில் பறந்து, அந்த அறிக்கையின் படி அதி-துல்லியமான நேர்த்தியுடன் தங்கள் இலக்குகளை தாக்கின.
நாட்டின் அணு ஆயுத போர் தடுப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துவது ஒரு முதன்மை முன்னுரிமையாக தொடர்கிறது என்றும், தாக்குதல் திறன்களையும், விரைவான பதிலடி கொடுப்பதற்கு தயார்நிலையையும் மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கிம் வலியுறுத்தியதாக அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
பியோங்யாங் முதன்முதலில் ஆயுதங்களை 5,000 டன் எடை கொண்ட சோ ஹியோன் வகை போர்க்கப்பலில் இருந்து ஏப்ரல் 2025-ல் சோதனை செய்தது, மேலும் கடந்த மார்ச் மாதம் கிம் அந்த கப்பலில் இருந்து ஏவுகணை சோதனையை தனிப்பட்ட முறையில் மேற்பார்வையிட்டார்.