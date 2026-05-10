உலகம்

ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மே15ல் பிரதமர் மோடி சுற்றுப்பயணம்..

எரிசக்தி பாதுகாப்பு முக்கிய முன்னுரிமை, பிரதமர் மோடியின் ஐரோப்பிய சுற்றுப்பயணத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சேர்க்கப்பட்டது.
ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மே15ல் பிரதமர் மோடி சுற்றுப்பயணம்..
Published on

மோடி 4 ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதற்காக மே 15 ஆம் தேதி புறப்படுகிறார்.


மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் ஸ்திரத்தன்மையற்ற சூழலுக்கு மத்தியில், இந்தியா பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொண்டு வரும் வேளையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே 15 அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்குப் பயணம் மேற்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவுடன் விரிவான மூலோபாயக் கூட்டாண்மையைக் கொண்டுள்ளதும், பெருமளவிலான இந்தியப் புலம்பெயர்ந்தோர் வசிக்கும் இடமாகவும் விளங்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பிரதமரின் பயணத் திட்டத்தில் கடைசி நேரத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக சனிக்கிழமையன்று தகவல்கள் தெரிவித்தன.

பிப்ரவரி 28 அன்று மேற்கு ஆசியப் போர் தொடங்கியதிலிருந்து, ஈரானிய ஏவுகணைத் தாக்குதல்களின் முக்கிய இலக்குகளில் ஒன்றாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இருந்து வருகிறது. அமெரிக்க இராணுவத் தளங்கள், வசதிகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு அமீரகம் பாதுகாப்பான இடத்தை வழங்கி வருவதாக தெஹ்ரான் குற்றம் சாட்டுகிறது.

மேலும், இந்தியா உட்பட உலகின் பல பகுதிகளுக்கான எரிசக்தி விநியோகத்தைப் பாதித்துள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி நெருக்கடிக்கு மத்தியில், சவூதி அரேபியா தலைமையிலான எண்ணெய் உற்பத்தி ஏற்றுமதியாளர்களின் கூட்டமைப்பான ஒபெக் மற்றும் ஒபெக் பிளஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து வெளியேறுவதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவித்துள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே இந்தியா இராஜதந்திர ரீதியாக ஒரு சமநிலையைக் கடைப்பிடித்து வருகிறது, ஆனால் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மீதான தாக்குதல்களை அது மீண்டும் மீண்டும் கண்டித்துள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து மோடி ஐரோப்பாவிற்குப் புறப்படுவார். அவர் நெதர்லாந்து (மே 15-17), ஸ்வீடன் (மே 17), நார்வே (மே 17-19) மற்றும் இத்தாலி (மே 19-20) ஆகிய நாடுகளுக்குப் பயணம் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

Modi
UAE
PM
European nations
May 15
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com