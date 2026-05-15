மாலத்தீவில் குகை ஸ்கூபா டைவிங்கின் போது ஐந்து இத்தாலியர்கள் உயிரிழப்பு

மாலத்தீவில் ஸ்கூபா டைவிங் விபத்தில் ஐந்து இத்தாலியர்கள் உயிரிழந்ததாக ரோமில் உள்ள வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
தலைநகர் மாலேயிலிருந்து சுமார் 64 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள வாவூ அட்டோலில், சுமார் 50-60 மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள குகைகளை அவர்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்தனர்.
வியாழக்கிழமை காலை அவர்கள் நீருக்கடியில் மூழ்கச் சென்றனர். மீண்டும் மேற்பரப்பிற்கு வராததால், அவர்கள் காணாமல் போனதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதே நாளில் மதியம் ஆபத்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, வலுவான நீரோட்டங்கள் மற்றும் சிக்கலான நீருக்கடியில் உள்ள சுரங்கப்பாதைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற குகை அமைப்புகளுக்குள் நுழைய முயன்றபோது, இந்தக் குழு ஒரு பெரிய மூழ்கல் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.
உயிரிழந்த டைவர்ஸ்களில் நால்வர், ஜெனோவா பல்கலைக்கழகக் குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள்; அவர்களில் சூழலியல் பேராசிரியர் மோனிகா மான்டெஃபால்கோன், அவரது மகள் மற்றும் இரண்டு ஆராய்ச்சியாளர்களும் அடங்குவர்.
பவளத் தீவுகளின் தொடர் காரணமாக பிரபலமான சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கும் இந்த சிறிய இந்தியப் பெருங்கடல் நாட்டில், ஒரே நேரத்தில் நடந்த மிக மோசமான டைவிங் விபத்து இது என்று நம்பப்படுகிறது.