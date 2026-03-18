Trump | அமெரிக்கா செல்கிறார் ஜப்பான் பிரதமர்: அதிபர் டிரம்பை சந்திக்கிறார்

ஜப்பானிய பிரதமர் சனே தகாய்ச்சி இன்று அமெரிக்கா செல்கிறார்.
பிரதமர் சனே தகாய்ச்சி
ஈரான்-அமெரிக்கா உடனான மோதலில் பல்வேறு நாடுகளில் எண்ணெய் சதவீத இறக்குமதி கடுமையாக பாதிப்பு அடைந்துள்ளது.

இதற்கிடையே, ஈரான் உடனான மோதலில் கப்பல்களை அனுப்பி உதவ வேண்டும் என ஜப்பானிடம் அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தி வருகிறார்.

அதிபர் டிரம்பின் இந்த நெருக்கடி இரு நாட்டு உறவுகளில் விரிசலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில், ஜப்பான் பிரதமர் சனே தகாய்ச்சி இன்று அமெரிக்கா செல்கிறார். அப்போது அவர் அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்பை சந்திக்க உள்ளார்.

இந்தச் சந்திப்பின்போது பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கள் முக்கியமாகப் பேசப்படும் என கூறப்படுகிறது.

அமெரிக்கா-ஜப்பான் கூட்டணியின் முக்கியத்துவத்தை உறுதிப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறிய ஜப்பான் பிரதமர், பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பையும், அமெரிக்காவில் முதலீடுகளையும் வலுப்படுத்தவும் அவர் விரும்புகிறார்.

