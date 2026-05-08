லெபனான் மீது இஸ்ரேல் வான்தாக்குதல்: 5 பேர் உயிரிழப்பு

தெற்கு லெபனான் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான் தாக்குதலில் 5 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், ஹிஸ்புல்லா இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.
லெபனானின் தெற்கில் உள்ளது புகழ்பெற்ற துறைமுக நகர் டைர். இந்த டைர் நகரத்திற்கு அருகில் உள்ள தவுரா கிராமம் மீது இஸ்ரேல் வான் தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் நான்கு பொதுமக்கள் உயிரிழந்த நிலையில், 8 பேர் காயம் அடைந்தனர். தென்கிழக்கு கிராமமாக க்ஃபர் சவுபா மீதும் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. இதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் என லெபனான் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

டைர் மாகாணத்தில் உள்ள 6 கிராம மக்கள் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என்று இஸ்ரேல் ராணுவம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.

முன்னதாக இஸ்ரேலின் வடக்குப்பதியில் ஹிஸ்புல்லா ராக்கெட் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். ஒரு ராக்கெட்டை சுட்டு வீழ்த்தியதாகவும், மற்றவைகள் வெற்று நிலத்தில் வீழ்ந்ததாகவும் இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது.

