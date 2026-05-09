உலகம்

Donald Trump | ஹார்முஸ் ஜலசந்தி விவகாரம்... அதிபர் டிரம்ப்-ஐ கிண்டல் செய்யும் ஏ.ஐ. வீடியோ

குறுகலான பாதை வழியாக செலுத்த முயற்சிப்பது, மற்றும் இந்த முயற்சியில் தோல்வியடைவதை சித்தரிக்கிறது.
Donald Trump | ஹார்முஸ் ஜலசந்தி விவகாரம்... அதிபர் டிரம்ப்-ஐ கிண்டல் செய்யும் ஏ.ஐ. வீடியோ
Published on

மேற்கு ஆசிய மோதலுக்கு மத்தியில், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மீதான புவிசார் அரசியல் பதற்றம் அதிகரித்து வருவதால், ஈரானிய தூதரகங்கள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பைக் கேலி செய்து வீடியோ வெளியிட்டு வருகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட மீம்களையும், வீடியோக்களையும் டிஜிட்டல் போர்க்களமாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.

சமீபத்திய டிஜிட்டல் நையாண்டியின் ஒரு வெளிப்பாடாக, ஹங்கேரியில் உள்ள ஈரானிய தூதரகம், டிரம்ப் ஒரு வேடிக்கையான போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதை காட்டும், செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வைரல் வீடியோவைப் பகிர்ந்துள்ளது. அந்த வீடியோ, அதிபர் டிரம்ப் ஒரு சிறிய டெஸ்லா சைபர்-ட்ரக் போன்ற வாகனத்தை ஒரு குறுகலான பாதை வழியாக செலுத்த முயற்சிப்பது, மற்றும் இந்த முயற்சியில் தோல்வியடைவதையும் சித்தரிக்கிறது.

இந்த 34-நொடிகள் ஓடும் வீடியோ 'ஆஸ்டின் பவர்ஸ்: இன்டர்நேஷனல் மேன் ஆஃப் மிஸ்டரி' திரைப்படத்தின் ஒரு புகழ்பெற்ற காட்சியை தழுவி உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு குறுகிய நடைபாதையில் உதவியற்ற நிலையில் சிக்கிக்கொண்ட ஒரு பயணப்பெட்டி வண்டியைக் கதாநாயகன் கண்டுபிடிக்கும் அந்த புகழ்பெற்ற காட்சியைப் போலவே, இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுப் படைப்பும், ஹோர்முஸைக் குறிக்கும் ஒரு நெருக்கடிப் பகுதிக்குள் டிரம்ப் நம்பிக்கையுடன் நுழைந்து, இறுதியில் தானே சிக்கிக் கொள்வதைக் காட்டுகிறது.

அந்த வீடியோ, வாகனம் மீள முடியாதபடி சிக்கிக்கொள்வதற்கு வழிவகுக்கும், தடுமாற்றமான மற்றும் பதட்டமான தொடர் சூழ்ச்சிகளைப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. தூதரகம் அந்தக் காணொளியுடன், "ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து செல்ல ட்ரம்பின் முயற்சி!" என்ற கேலி செய்யும் தலைப்பையும் இணைத்திருந்தது.

டொனால்டு டிரம்ப்
Donald Trump
Iran War
ஈரான் போர்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com