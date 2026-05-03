Iran War | அணுசக்தி குறித்த பேச்சுவார்த்தை... ஈரான் சொன்ன மிகமுக்கிய தகவல்!

யுரேனியம் செறிவூட்டலை நிறுத்துவதாக வெளியான தகவல்களை திட்டவட்டமாக மறுத்த ஈரான் வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பகெய், ஈரானின் திட்டம் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதில் மட்டுமே முழுமையாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்று அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன.
ஈரானின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 15 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் யுரேனியம் செறிவூட்டல் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டது குறித்த ஊடகங்களின் கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார் என தஸ்னிம் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பாகெய் கூறும் போது, "பாருங்கள், என்னால் சொல்ல முடிவது என்னவென்றால், எங்கள் திட்டம் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதில் மட்டுமே முழுமையாக கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த திட்டத்தில் அணுசக்தி தொடர்பான விவரங்கள் எவ்விதத்திலும் இல்லை," என்றார்.
கண்ணிவெடிகளை அகற்றுவதில் ஈரானின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அமெரிக்காவின் பங்கேற்பு குறித்த கேள்விகளை மறுத்த அவர், இதுவும் சில ஊடகங்களின் கற்பனையே என்று கூறினார்.
அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறியதாவது, "தற்போது நாங்கள் லெபனான் உட்பட, பிராந்தியத்தில் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவது தொடர்பான விவரங்களில் கவனம் செலுத்துகிறோம். மற்ற பிரச்சினைகள், நாங்கள் ஒரு காலத்தில் அணுசக்தி துறையில் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளின் வரலாற்றோடு ஓரளவு தொடர்புடையவை என்று கூறப்படுகிறது.
அணுசக்தி துறை என்ற பெயரிலும் அறியப்பட்ட, முந்தைய இரண்டு சுற்று பேச்சுவார்த்தைகளில் நடந்த அணுசக்தி பேச்சுவார்த்தைகள் தான், சியோனிச ஆட்சிக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே போருக்கு வழிவகுத்தன. ஈரானின் 14 அம்ச திட்டம் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகள் எங்கள் திட்டத்தில் இல்லை," என்றார்.
ஈரான் அமெரிக்காவிடம் சமர்ப்பித்த 14 அம்ச முன்மொழிவில், ஆக்கிரமிப்பு செய்யாமைக்கான உத்தரவாதங்கள், ஈரானை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து அமெரிக்க இராணுவ படைகளை திரும்பப் பெறுதல், கடற்படை முற்றுகையை நீக்குதல், ஈரானின் முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களை விடுவித்தல், இழப்பீடு வழங்குதல், தடைகளை நீக்குதல் மற்றும் லெபனான் உட்பட அனைத்து முனைகளிலும் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருதல் ஆகியவை அடங்கும்.
ஈரானின் முன்மொழிவுக்கு அமெரிக்க தரப்பு பதிலளித்துள்ளதாகவும், அமெரிக்காவின் பதிலை ஆய்வு செய்த பின்னரே ஈரானின் பதில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று பகெய் மேலும் கூறினார்.