Iran | செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் ஈரானை விட்டு எங்கும் செல்லாது... ஈரான் அதிரடி

ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று, அந்நாட்டின் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் கையிருப்பு "எங்கும்" கைமாற்றப்படாது என்று கூறியது. இதன்மூலம், அதனை ஒப்படைக்க இஸ்லாமிய குடியரசு ஒப்புக்கொண்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் முன்னதாக கூறியிருந்த கூற்றை அது மறுத்துள்ளது.
"ஈரானின் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் எங்கும் மாற்றப்படாது," என ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பாகாயி தெரிவித்தார். ஈரானின் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை அமெரிக்காவிற்கு மாற்றுவது குறித்து ஒருபோதும் பேசப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டு அமெரிக்க தாக்குதல்களால் புதைக்கப்பட்ட செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை குறிப்பிட்டு, "நமது மாபெரும் பி2 குண்டுவீச்சு விமானங்களால் உருவாக்கப்பட்ட யுரேனியம் அனைத்தும் அமெரிக்காவிற்கு கிடைக்கும்" என்று டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
ஆனால், சமீபத்திய பேச்சுவார்த்தைகள் ஈரானின் யுரேனியத்தை மீட்பதை மையமாக கொண்டிருக்கவில்லை என்றும், மோதலை தீர்ப்பதை மையமாக கொண்டிருந்தன என்றும் பாகாயி கூறினார்.
"முந்தைய பேச்சுவார்த்தைகள் அணுசக்தி பிரச்சினையில் கவனம் செலுத்தின, ஆனால் இப்போது பேச்சுவார்த்தைகள் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதில் கவனம் செலுத்துவதால், இயல்பாகவே விவாதிக்கப்படும் தலைப்புகளின் வரம்பு விரிவடைந்து மேலும் பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக மாறியுள்ளது," என்று அவர் கூறினார்.
தடைகளை நீக்குவதற்கான 10 அம்சத் திட்டம் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. திணிக்கப்பட்ட போரின் போது ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கான இழப்பீடு வழங்கும் விவகாரம் குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.