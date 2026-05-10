Iran | அமெரிக்கா முன்மொழிந்த அமைதி திட்டத்திற்கு ஈரான் பதில்

வளைகுடா பிராந்திய இலக்குகளை ஆளில்லா விமானங்கள் அச்சுறுத்தியதை தொடர்ந்தும், எந்தவொரு புதிய அமெரிக்க தாக்குதலுக்கும் பதிலடி கொடுக்க தயங்க மாட்டோம் என தெஹ்ரான் எச்சரித்ததை தொடர்ந்து, அமெரிக்காவின் சமீபத்திய சமாதான முன்மொழிவுக்கு ஈரான் பதிலளித்தது.
பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்காவுடன் இணைந்து ஈரான் மீது போரை தொடங்கிய இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, ஈரானின் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் அகற்றப்பட்டு அதன் அணுசக்தி நிலையங்கள் கலைக்கப்படும் வரை மோதல் முடிவடையாது என்று வலியுறுத்திய நிலையில், நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட பதில் வெளியானது.
"நாங்கள் ஒருபோதும் எதிரிக்கு அடிபணிய மாட்டோம். பேச்சுவார்த்தை அல்லது கலந்துரையாடல் பற்றி பேசப்பட்டால், அது சரண் அடைவதையோ அல்லது பின்வாங்குவதையோ குறிக்காது," என்று ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசஸ்கியன் கூறினார்.
அரசு ஒளிபரப்பு நிறுவனமான IRIB-ன் படி, பாகிஸ்தானிய மத்தியஸ்தர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட அமெரிக்க திட்டத்திற்கு தெஹ்ரான் அளித்துள்ள பதிலானது, "அனைத்து முனைகளிலும், குறிப்பாக லெபனானில்" போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதிலும் — அங்கு இஸ்ரேல், ஈரான் ஆதரவு ஹிஸ்புல்லாவுடன் தனது சண்டையைத் தொடர்கிறது — அத்துடன் "கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும்" கவனம் செலுத்துகிறது.