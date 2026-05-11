எகிப்துடனான உறவு..பரஸ்பர மரியாதை! ஈரான் காட்டம்..

ஈரானிய ஆளில்லா விமானங்களை இடைமறிப்பதில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எகிப்திய போர் விமானங்கள் உதவியதாக வெளியான செய்திகளைத் தொடர்ந்து, எகிப்துடனான தெஹ்ரானின் உறவு "பரஸ்பர மரியாதையின்" அடிப்படையில் அமைந்தது என்று ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பாகாயி கூறினார்.
பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மையைக் குலைக்கும் எந்தவொரு வெளிநாட்டுத் தலையீடும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும், பிராந்திய நாடுகளிடையே அதிக நம்பிக்கையை வளர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
முன்னதாக, முன்மொழியப்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் அளித்த பதிலை "முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிராகரித்தார்.
இதற்கிடையில், 'ஆக்கிரமிப்பு' மீண்டும் தொடர்ந்தால், அவர்கள் நிச்சயமாக வேறு சில எதிர்பாராத வழிகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்" என்று அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் இராணுவம் புதிய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இது, பல மாதங்களாக நீடித்து வரும் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சிகளில் தொடரும் முட்டுக்கட்டையை உணர்த்துவதாக உள்ளது.