இந்திய மாணவர்களின் தரவுத்தளத்தை உருவாக்க வெளியுறவு அமைச்சகம் வலியுறுத்தல்..

வெளிநாடுகளில் படிக்கும் இந்திய மாணவர்களின் விரிவான தரவுத்தளத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில், வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்களைத் தொடங்கியுள்ளது. மாணவர்கள் அந்தந்தத் தூதரகங்கள் மற்றும் உயர் ஆணையங்களில் பதிவு செய்யுமாறு அது கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்த ரஷ்யா-உக்ரைன் மற்றும் அமெரிக்கா-ஈரான் மோதல்களின் பின்னணியில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது, ஏராளமான இந்திய மாணவர்கள் தூதரகங்களை அணுகியதால், அவர்கள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட வேண்டியிருந்தது.
ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளில் படித்து வருவதாக மதிப்பிடப்பட்டாலும், அரசாங்கத்திடம் குறிப்பிட்ட தரவுத்தளம் எதுவும் இல்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறுதியில் தங்கள் மாணவர் விசா எண்களை வெளியிடும் வெளிநாடுகளையும், தரவுகளைத் திரட்டி மதிப்பீடுகளை உருவாக்கும் இந்தியத் தூதரகங்களையும் அது பெரும்பாலும் சார்ந்துள்ளது.
மேலும் அதிகமான இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளில் படித்து வருவதால், குறிப்பாக மோதல்களின் போது மீட்பு மற்றும் வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளைச் சிறப்பாகத் திட்டமிடுவதற்கு, ஒரு விரிவான தரவுத்தளத்தின் தேவை இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
இந்திய மாணவர்கள் வெளிநாடு செல்வதற்கு முன்பு அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாயத் தேவை எதுவும் இல்லை. 2015-ல், வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA), தூதரகக் குறைதீர்ப்புத் தளமாகச் செயல்படுவதற்காக 'மதத்' (MADAD) இணையதளத்தைத் தொடங்கியது.
அதில் இந்திய மாணவர்கள் தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். ஆனால், அது பெரிய அளவில் வரவேற்பைப் பெறவில்லை — அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தின்படி, இதுவரை 41,000 மாணவர்கள் மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளனர்.
வேலை மற்றும் கல்விக்காக வெளிநாடு செல்லும் இந்தியர்களுக்காக, இந்த இணையதளத்தை முழுமையாக மாற்றியமைக்க அல்லது ஒரு புதிய இணையதளத்தைத் தொடங்க அமைச்சகம் தற்போது திட்டமிட்டுள்ளது.
மோதல்களின் போது சிறந்த திட்டமிடல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கு உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல், இவர்களில் பலர் உள்ளூர் மொழி மற்றும் கலாச்சாரம், உள்ளூர் சட்டங்கள், மற்றும் ஆவணங்கள் போன்ற பிற சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்கின்றனர் என்று வட்டாரங்கள் சுட்டிக்காட்டின.
தூதரகங்களின் கவனம் சார்ந்த வழிகாட்டுதல் மற்றும் தொடர்பு முயற்சிகளை வடிவமைக்க ஒரு தரவுத்தளம் உதவும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. தகவல்களின்படி, இந்த விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரமானது, அமெரிக்கா, சீனா, மலேசியா, ஜெர்மனி மற்றும் கனடா போன்ற, சர்வதேச மாணவர் தொகையில் இந்திய மாணவர்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள நாடுகளிலும், அத்துடன் ஜார்ஜியா, கிர்கிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் போன்ற, மலிவான மருத்துவக் கல்விக்கான புதிய மையங்களாக உருவாகி வரும் வளரும் நாடுகளிலும் குறிப்பாகக் கவனம் செலுத்துகிறது.