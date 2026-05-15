ஹோர்முஸ் அருகே பதற்றம் இந்திய சரக்குக் கப்பல் மூழ்கியது

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கடற்பகுதியில் நங்கூரமிட்டிருந்த ஒரு கப்பல் கைப்பற்றப்பட்டு ஈரானிய கடல் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி அருகே புதிய பதற்றங்கள் உருவாகியுள்ளன.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முக்கிய எண்ணெய் ஏற்றுமதி மையமான ஃபுஜைராவிலிருந்து வடகிழக்கே சுமார் 38 கடல் மைல் தொலைவில் நங்கூரமிட்டிருந்தபோது, கைப்பற்றப்பட்ட கப்பலை "அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள்" எடுத்துச் சென்றதாக ஐக்கிய இராச்சியத்தின் கடல்சார் வர்த்தக செயல்பாடுகள் அமைப்பு (UKMTO) தெரிவித்துள்ளது. அந்தக் கப்பல் ஈரானிய கடல் பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்ததாக பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் கூறினர்.
இதேபோல், சோமாலியாவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மற்றொரு துறைமுகமான ஷார்ஜாவிற்குச் சென்று கொண்டிருந்த இந்தியக் கொடி ஏற்றப்பட்ட ஹாஜி அலி என்ற சரக்குக் கப்பல் ஒன்றில், நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் தீப்பிடித்து, அக்கப்பல் ஓமன் கடற்கரைக்கு அருகே மூழ்கியதாக இந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கப்பலில் இருந்த 14 இந்திய மாலுமிகளும் ஓமன் கடலோரக் காவல்படையால் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர்.
இந்தச் சம்பவங்களுக்குப் பின்னால் யார் இருந்தார்கள் என்பதை அதிகாரிகள் உடனடியாக அடையாளம் காணவில்லை, ஆனால் ஈரான் சம்பந்தப்பட்ட பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையிலும், அந்த மூலோபாய நீர்வழியில் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையிலும் இந்தச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
இந்தச் சம்பவத்தை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டித்ததுடன், வர்த்தகக் கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகள் மீதான தொடர்ச்சியான தாக்குதல்களையும் விமர்சித்துள்ளது.