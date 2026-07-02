4 மாதங்களில் இல்லாத உச்சக்கட்ட வீழ்ச்சி: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு!

வாஷிங்டன் மற்றும் டெஹ்ரான் இடையிலான உறவுகள் குறித்து அமெரிக்க அதிகாரிகள் சாதகமான கருத்துக்களைத் தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையானது கடந்த 4 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த மட்டத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
அல் ஜசீரா ஊடகம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, சர்வதேச சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 1.89 சதவீதம் சரிவடைந்து ஒரு பேரல் 71.57 டாலராகக் குறைந்துள்ளது.
அதேபோல், அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் டெக்சாஸ் இன்டர்மீடியேட் கச்சா எண்ணெய் விலையும் 1.32 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்து ஒரு பேரல் 68.58 டாலராக வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்த இரண்டு முக்கிய கச்சா எண்ணெய் குறியீடுகளும் கடந்த மார்ச் மாதத்திற்குப் பிறகு தங்களின் மிகக் குறைந்த விலையை எட்டியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாஷிங்டன் மற்றும் டெஹ்ரான் இடையே தற்போது நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் துணை அதிபர் ஜே.டி.வென்ஸ் ஆகியோர் வெளியிட்ட நம்பிக்கையான கருத்துக்களே இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளன. இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் மிகவும் சிறப்பாகவும் நேர்த்தியாகவும் முன்னேறி வருவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
பொதுவாக அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான அரசியல் மற்றும் தூதரக ரீதியிலான நகர்வுகள் உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்பதால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் பதற்றம் தணிவது உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தை அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
இதன் நேரடி விளைவாகவே சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலைகள் தற்போது கணிசமாகக் குறைந்துள்ளன.