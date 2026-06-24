உலகம்

டிரில்லியனர் அந்தஸ்த்தை இழந்தார் எலான் மஸ்க்

ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை சுருக்கமாக $2 டிரில்லியனுக்கு அருகில் கொண்டு சென்றது.
எலான் மஸ்க்
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உலகின் முதல் டிரில்லியனர் என்ற எலான் மஸ்க்கின் குறுகிய கால ஆதிக்கம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ப்ளூம்பெர்க் பில்லியனர்கள் குறியீட்டின்படி, ஜூன் 16-ஆம் தேதியன்று 1.32 டிரில்லியன் டாலர் என்ற சாதனை அளவை எட்டிய மஸ்க்கின் நிகர மதிப்பு, தற்போது சுமார் 957 பில்லியன் டாலராக குறைந்துள்ளது.

ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட கடுமையான சரிவு தான் இந்த வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும். இந்த சரிவு, அவரது தனிப்பட்ட செல்வத்தில் இருந்து சுமார் 363 பில்லியன் டாலரை அழித்துவிட்டது. டிரில்லியனர் அந்தஸ்தை இழந்த போதிலும், எலான் மஸ்க் மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தில் உலகின் பணக்காரராக தொடர்ந்து நீடிக்கிறார்.

மஸ்க் சொத்து மதிப்பு:

ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மஸ்க்கின் சொத்து மதிப்பை 1 டிரில்லியன் டாலரை தாண்ட வைத்தது. ஜூன் 12-ஆம் தேதியன்று ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் சாதனை படைக்கும் வகையில் சந்தையில் அறிமுகமானதை தொடர்ந்து மஸ்க்கின் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க வளர்ச்சி ஏற்பட்டது.

அந்நிறுவனம், இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய IPO மூலம் 75 பில்லியன் டாலர்களை திரட்டி, அதன் மதிப்பீட்டை ஏறக்குறைய 1.77 டிரில்லியன் டாலர்களாக உயர்த்தியது.

ஸ்பேஸ்எக்ஸ் மதிப்பு:

ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோள் நிறுவனத்தை சுற்றியிருந்த ஆர்வம் அதன் பங்குகளை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர செய்தது; விலைகள் $225.64-ஐ எட்டியதோடு, ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை சுருக்கமாக $2 டிரில்லியனுக்கு அருகில் கொண்டு சென்றது.

அந்த ஏற்றம் மஸ்க்கின் செல்வத்தை முதல் முறையாக டிரில்லியன் டாலர் என்ற அளவைத் தாண்ட வைத்தது. ஆனால், அந்த எழுச்சி நீண்ட நேரம் நீடிக்கவில்லை.

அதன்பிறகு ஸ்பேஸ்எக்ஸ் பங்குகள் சுமார் $156 ஆகக் குறைந்துள்ளன, இது அவற்றின் உச்சபட்ச விலையில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 31 சதவிகிதம் அளவுக்கு சரிவை குறிக்கிறது. கடந்த திங்கள் கிழமையன்று ஒரே அமர்வில் பங்குகள் 16 சதவிகிதத்திற்கும் மேல் சரிந்ததால், அந்நிறுவனம் ஒரு பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தது, இது அதன் ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் குறைத்தது.

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