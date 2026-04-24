அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்த மாட்டேன்: டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:-
ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிப்பதால் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அவசரப்பட மாட்டேன். நான் மிகச் சிறந்த ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள விரும்புகிறேன். என்னால் இப்போதே ஒரு ஒப்பந்தத்தைச் செய்துவிட முடியும். ஆனால் நான் அவ்வாறு செய்ய விரும்பவில்லை. அந்த ஒப்பந்தம் என்றென்றும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.
ஆனால் ஈரானுக்கு காலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. முதல் 4 வாரங்களில் நான் ஈரானை ராணுவ ரீதியாக வெளியேற்றி விட்டேன். இப்போது நாங்கள் அமைதியாக இருந்து அவர்கள் என்ன ஒப்பந்தம் செய்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்ய விரும்பவில்லை என்றால் நான் அதை ராணுவ ரீதியாக முடித்து விடுவேன்.
ஈரானுக்கு எதிராக அணு ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்கவில்லை. நாம் அணு ஆயுதம் இல்லாமலேயே, மிகவும் வழக்கமான முறையில் அவர்களை முற்றிலுமாக அழித்துவிட்ட நிலையில், நான் ஏன் ஒரு அணு ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்? அணு ஆயுதத்தை யாரும் பயன்படுத்த ஒரு போதும் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது.
தற்போது ஈரான் தலைமை குழப்பத்தில் இருக்கிறது. தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் பூனை-நாய் சண்டையிடுவது போல தங்களுக்குள்ளேயே சண்டையிட்டு கொள்கிறார்கள்.
போர் நிறுத்தக் காலத்தில் ஈரான் தனது ஆயுதக் கிடங்குகளை சிறிதளவு நிரப்பியிருக்கக்கூடும். ஆனால் அமெரிக்க ராணுவத்தால் அவற்றை சுமார் ஒரு நாளுக்குள் அழித்துவிட முடியும்.
இவ்வாறு டிரம்ப் கூறினார்.