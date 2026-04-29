Iran War | ஈரானுக்கு எதிரான போரில் அமெரிக்கா இதுவரை செலவு செய்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

ஈரான் போருக்காக அமெரிக்கா சுமார் 25 பில்லியன் டாலர் செலவிட்டுள்ளது என்று பென்டகனின் நிதிநிலை அறிக்கை தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் தெரிவித்தார். இதுவரையில் இந்த போரின் செலவு குறித்து நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள மிக முழுமையான பொது மதிப்பீடு இதுவாகும்.
புதன்கிழமை அன்று பிரதிநிதிகள் சபையின் ஆயுத சேவைகள் குழுவின் முன் பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெக்செத்துடன் இணைந்து சமர்பித்த அறிக்கையில், பென்டகனின் தற்காலிக கணக்காய்வாளர் ஜூல்ஸ் ஹர்ஸ்ட் இந்தத் தொகையை முன்வைத்தார்.
நிர்வாகத்தின் சாதனை அளவிலான 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பாதுகாப்பு நிதி ஒதுக்கீட்டு கோரிக்கை குறித்து விவாதிப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட இந்த விசாரணையானது, பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதியன்று தொடங்கிய ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்க போர் தொடர்பாக அத்துறையின் மூத்த அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்புவதற்கான முதல் பொது வாய்ப்பை சட்டமியற்றுபவர்களுக்கு வழங்கியது.
பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டில் 40% அதிகரிப்பு, பல ஆண்டுகளாக நிலவிவரும் முதலீட்டு குறைபாட்டை சரிசெய்யும் என்று ஹெக்செத் வாதிட்டபோதிலும், அந்த கோரிக்கையை அங்கீகரிக்க தனது ஆதரவு தேவைப்படும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் அவர் ஒரு சவால் விடும் தொனியில் பேசினார்.
ஈரான் போர் குறித்து அவர் கூறுகையில், 'இந்த நேரத்தில் நாம் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவாலும், மிகப்பெரிய எதிரியும், காங்கிரஸின் ஜனநாயக கட்சியினர் மற்றும் சில குடியரசு கட்சியினரின் பொறுப்பற்ற, செயலற்ற மற்றும் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளும் வார்த்தைகளே ஆகும்' என்றார்."
இந்த மோதல், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கப்பல்களுக்கான முக்கிய வளைகுடா நீர்வழியை மூடியுள்ளது; உலகளாவிய எரிசக்தி விலைகளை உயர்த்தியுள்ளது; ஐரோப்பாவில் உள்ள அமெரிக்க கூட்டணிகளை சிதைத்துள்ளது. இந்நிலையில், அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தற்போது, அமெரிக்க கடற்படை முற்றுகையின் மூலம் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர பேச்சுவார்த்தை நடத்துமாறு ஈரானுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க முயன்று வருகிறார்.