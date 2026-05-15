காசா போர் நிறுத்தத்திற்கு பிரிக்ஸ் அமைப்பு கோரிக்கை.. சுங்க வரிக்கும் கண்டனம்

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிக்ஸ் மாநாட்டின் தலைமைப் பொறுப்பை இந்தியா ஏற்று நடத்திய இந்தக் கூட்டத்தில், பத்து உறுப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களும் ஒன்றிணைந்தனர்.
பிரிக்ஸ் அமைப்பின் 20வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு புது தில்லியில் நடைபெற்ற இரண்டு நாள் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் முடிவில், இஸ்ரேலிய இராணுவ நடவடிக்கைகள், ஒருதலைப்பட்சமான வரிகள் மற்றும் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் ஆகியவற்றைக் கண்டித்து ஒரு விரிவான அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
60-க்கும் மேற்பட்ட பத்திகளைக் கொண்ட அதன் முடிவு அறிக்கை, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் காலநிலை நிதி முதல் விண்வெளி நிர்வாகம் வரை அனைத்தையும் தொட்டது. ஆனால், மேற்கு ஆசியா, பயங்கரவாதம், வர்த்தகப் பதற்றங்கள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் எதிர்காலம் ஆகியவற்றைச் சுற்றியே அரசியல் பதற்றம் குவிந்திருந்தது.
அதேவேளையில், ஐ.நா. அமைப்பைச் சீர்குலைக்கும் திட்டமிட்ட முயற்சிகள் என உறுப்பு நாடுகள் அழைத்தவற்றையும் அந்த அறிக்கை எதிர்த்தது. அந்த அறிக்கை, காசாவில் உடனடியாகவும் நிபந்தனையின்றியும் போர் நிறுத்தம் செய்ய அழைப்பு விடுத்தது.
அதிகரித்து வரும் உலகளாவிய வர்த்தகப் பாதுகாப்புவாதத்தைக் கண்டித்தது.
மேலும், வளரும் நாடுகளுக்கு ஆதரவாக சர்வதேச நிர்வாகக் கட்டமைப்பை மறுவடிவமைக்கும் இந்த அமைப்பின் லட்சியத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது.
ஒருதலைப்பட்சமான பொருளாதாரத் தடைகள் மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தடைகள் சர்வதேச சட்டத்திற்கு முரணானவை என்றும், அவை பொதுமக்களை அளவுக்கு அதிகமாகப் பாதிப்பதோடு, டிஜிட்டல் இடைவெளியையும் ஆழப்படுத்துகின்றன என்றும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
கூட்டம் நிறைவடைந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் புது தில்லியில் நடைபெறவிருக்கும் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டிற்கு அமைச்சர்கள் முழு ஆதரவைத் தெரிவித்தனர். இதில் 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான தலைமைப் பொறுப்பை சீனா ஏற்க உள்ளது.