Artemis | விண்வெளி பயணத்தில் புது மைல்கல் எட்டிய ஆர்டெமிஸ் II குழு

அப்பல்லோ 13 பயணத்தின் மூலம் நிலைநாட்டப்பட்ட முந்தைய சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாசாவின் நிலவு பயணத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நான்கு விண்வெளி வீரர்கள், இதுவரை வெறும் கண்ணால் காணப்படாத நிலவின் பகுதிகளை காண தயாராகி வருகின்றனர்.

மேலும், நமது கிரகத்திலிருந்து மிக தொலைவிற்கு பயணித்த மனிதர்கள் என்ற பெருமையை பெற்றனர். ஆர்டெமிஸ் II குழு, 1970-ஆம் ஆண்டின் அப்பல்லோ 13 பயணத்தின் மூலம் நிலைநாட்டப்பட்ட முந்தைய சாதனையை தற்போது முறியடித்துள்ளது.

மேலும், இன்று பிற்பகுதியில் பூமியில் இருந்து இந்த பயணத்தின் மிக தொலைவான தூரமான 252,760 மைல்களை (406,778 கிலோமீட்டர்கள்) அடையும்போது, அந்த சாதனையை சுமார் 4,105 மைல்கள் (6,606 கிலோமீட்டர்கள்) அளவுக்கு அவர்கள் விஞ்சுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விண்வெளி வீரர்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்விற்காக நிலவை சுற்றி வருகின்றனர். இந்த பயணத்தின்போது, அவர்கள் ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நிலவின் மேற்பரப்பு அம்சங்களை ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்துவார்கள்.

ஓரியன் விண்கலம் சந்திரனைச் சுற்றி வந்து, பின்னர் 'U' வடிவத் திருப்பம் செய்து, 'தடையற்ற திரும்பும் பாதை' எனப்படும் சுமார் நான்கு நாட்கள் பயணத்தில் பூமிக்குத் திரும்புகிறது.

