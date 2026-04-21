Apple | டிம் குக் விலகலால் பங்கு சந்தையில் ஆப்பிள் நிறுவன பங்குகள் சரிவு

வன்பொருள் பொறியியல் துறையின் மூத்த துணை தலைவரான ஜான் டெர்னஸ் சி.இ.ஓ.வாக பொறுப்பேற்கிறார்.
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி டிம் குக், செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதியன்று தனது பதவியில் இருந்து விலகுவார் என்பதை அந்நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, செவ்வாயன்று ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 3% சரிந்தன.

இதன் மூலம், அந்நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் அவர் 15 ஆண்டுகளாக வகித்து வந்த பதவி முடிவுக்கு வந்துள்ளதுடன், உலகளாவிய வணிக உலகில் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்பட்ட தலைமை பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாகவும் இது அமைந்துள்ளது.

வருகிற செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதியன்று டிம் குக் செயல் தலைவர் பொறுப்பிற்கு மாறுவார், அதே நேரத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் வன்பொருள் பொறியியல் துறையின் மூத்த துணை தலைவரான ஜான் டெர்னஸ் தலைமை செயல் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்பார்.

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பங்கு, நாஸ்டாக்கில் முந்தைய நாள் இறுதி விலையுடன் ஒப்பிடும் போது 2.9% சரிந்து, $265.4 என்ற குறைந்தபட்ச விலையை எட்டியது.

ஆப்பிள் நிறுவனம், அன்றைய தினம் முன்னதாக, குக் பதவி விலகியது அதன் நிர்வாக குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நீண்டகால வாரிசுரிமை திட்டத்தைத் தொடர்ந்தே நிகழ்ந்ததாகவும், இது ஒரு "திடீர் மாற்றத்தைக்" காட்டிலும் தொடர்ச்சியையே குறிப்பதாகவும் தெரிவித்து இருந்தது.

செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் நிறுவனம் பெருகிவரும் அழுத்தத்தையும், சில தயாரிப்பு பிரிவுகளில் வளர்ச்சி வேகம் குறைந்து வருவதாகவும் கூறப்படும் ஒரு காலகட்டத்தில், வரவிருக்கும் தலைமை செயல் அதிகாரி டெர்னஸால் ஆப்பிளின் வளர்ச்சி பாதையை தக்கவைக்க முடியுமா என்பது குறித்த முதலீட்டாளர்களின் எச்சரிக்கையை சந்தையின் எதிர்வினை பிரதிபலித்தது.

