Tim Cook | ஆப்பிள் சிஇஓ பதவியில் இருந்து விலகுகிறேன் - டிம் குக் பகிர்ந்த உருக்கமான கடிதம்

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பதவியில் இருந்து டிம் குக் விலகுகிறார். ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்-க்கு பிறகு இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்ட நிலையில், கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டிம் குக் பதவியில் இருந்து விலகுகிறார்.

ஐபோனால் உந்தப்பட்ட செழிப்பான காலக்கட்டத்தில், நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு 3.6 டிரில்லியன் டாலருக்கும் மேலாக உயர்ந்துள்ளது.

65 வயதான குக், செப்டம்பர் 01-ஆம் தேதியன்று தலைமை செயல் அதிகாரி பொறுப்புகளை ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் வன்பொருள் பொறியியல் தலைவரான ஜான் டெர்னஸிடம் ஒப்படைப்பார். அதே சமயம், கலிபோர்னியாவின் குபெர்டினோவில் உள்ள அந்த நிறுவனத்தில் நிர்வாகத் தலைவராகத் தொடர்ந்து பணியாற்றுவார்.

அமேசானின் ஜெஃப் பெசோஸ், நெட்ஃபிலிக்ஸின் ரீட் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஆகியோர் தங்களின் மிகவும் வெற்றிகரமான தலைமைச் செயல் அதிகாரி பதவிக் காலங்களை முடித்த பிறகு மேற்கொண்ட பொறுப்பு மாற்றங்களை போலவே இதுவும் உள்ளது.

"ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக இருப்பதும், இத்தகைய ஒரு அசாதாரணமான நிறுவனத்தை வழிநடத்த நம்பப்பட்டதும் என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய பாக்கியமாகும்நான் என் முழு உள்ளத்தாலும் ஆப்பிளை நேசிக்கிறேன்.

இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான, புதுமையான, படைப்பாற்றல் மிக்க மற்றும் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்ட ஒரு குழுவுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்," என்று குக் ஒரு அறிக்கையில் கூறினார்.

Apple
