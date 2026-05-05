Shoot Out | அமெரிக்காவின் டல்லாஸ்-இல் துப்பக்கி சூடு - இருவர் உயிரிழப்பு

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸில் டல்லாஸ்-க்கு வடக்கே உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில், ஒருவர் திடீரென நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில், இருவர் உயிரிழந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது ஒரு தற்செயலான துப்பாக்கி சூடு அல்ல என்றும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தாக்குதல் நடத்தியவரை தெரிந்திருந்தது என்றும், பின்னர் சிறிது தூரம் நடந்தே துரத்தி சென்று அவர் கைது செய்யப்பட்டார் என்றும் கரோல்டன் நகரத் தலைவர் ராபர்டோ அரெடோண்டோ கூறினார்.
கொரியாடவுன் என அறியப்படும் நகரின் ஒரு பகுதியில் உள்ள கே டவுன் பிளாசாவில், அதிகாரிகள் தங்கள் துப்பாக்கிகளை நீட்டியபடி கதவுகளை கடந்து செல்வதை ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்ட காணொளி காட்டியது. சம்பவ இடத்தில் இருந்த சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளில் எஃப்.பி.ஐ. மற்றும் மற்றொரு சேர்ந்த முகவர்களும் அடங்குவர்.
கரோல்டன், டல்லாஸுக்கு வடக்கே 20 மைல்கள் (32.1 கிலோமீட்டர்) தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
அமெரிக்க மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அமெரிக்க சமூக ஆய்வின்படி, கரோல்டனின் 130,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள்தொகையில், 4,000-க்கும் அதிகமானோர் கொரிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளில், கொரிய முதலீட்டாளர்களின் பங்களிப்பால், இது டல்லாஸ் பெருநகரப் பகுதிக்கான ஒரு செழிப்பான கொரிய நகரமாக வளர்ந்துள்ளது. எச்-மார்ட் பல்பொருள் அங்காடி போன்ற பெரிய வணிக நிறுவனங்களும், கொரியப் பொரித்த கோழி முதல் பனிக்கூழ் இனிப்புகள் வரை அனைத்தையும் வழங்கும் டஜன் கணக்கான கொரிய உணவகங்களும் இதன் முக்கிய அங்கங்களாக உள்ளன. பாப்டிஸ்ட் முதல் பிரஸ்பைடீரியன் வரையிலான பல கொரிய தேவாலயங்களும் இந்த நகரத்தில் அமைந்துள்ளன.