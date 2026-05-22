ட்விஷா ஷர்மா வரதட்சணைக் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணைக்கு மத்தியப் பிரதேச அரசு ஒப்புதல்

போபாலில் நொய்டாவைச் சேர்ந்த 33 வயதான ட்விஷா ஷர்மாவின் வரதட்சணைக் கொலை வழக்கு ஓர் புதிய திருப்பத்தை எடுத்துள்ளது.
உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, இந்த விசாரணையை முதன்மை மத்திய புலனாய்வு அமைப்புக்கு மாற்றுவதற்கு மாநில அரசு தனது ஒப்புதலை வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ளது.
1946 ஆம் ஆண்டின் டெல்லி சிறப்பு காவல் அமைப்புச் சட்டத்தின் 6 ஆம் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, மத்தியப் பிரதேச அரசு, ஆளுநர் பெயரில், இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கை விசாரிப்பதற்காக மாநிலம் முழுவதும் சிபிஐ உறுப்பினர்களின் அதிகார வரம்பை விரிவுபடுத்த முறைப்படி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இவற்றுள் முதன்மைக் குற்றம், குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருத்தல் மற்றும் அது தொடர்பான குற்றச் சதி ஆகியவற்றின் விசாரணையை வெளிப்படையாக உள்ளடக்கியுள்ளது.
வழக்குக் கோப்புகளை உடனடியாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்காக, உயர் மத்திய மற்றும் மாநில அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை செயலாளர் கிருஷ்ணவேணி தேஷாவத்து கையொப்பமிட்டு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.